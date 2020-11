RIVM: daling wekelijkse besmettingen

REGIO/NOORDENVELD – Afgelopen week is het aantal nieuwe meldingen van COVID-19 iets gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Het reproductiegetal R zit nog steeds geheel boven de 1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is iets toegenomen.

In de afgelopen week zijn 64.087 nieuwe meldingen van COVID-19* ontvangen, dit zijn 3.455 (-5%) meldingen minder dan de week daarvoor. Vooral in de laatste dagen zagen we een lager aantal meldingen. Dat lijkt een effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Het reproductiegetal daalt langzaam maar vlak na de maatregelen van medio oktober nog niet onder de 1. Het aantal besmettelijke personen blijft hoog, met 166.000 personen deze week.

In de leeftijdsgroepen boven de 60 jaar is een daling van het aantal positief geteste personen nog niet te zien. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen is deze week weer kleiner geworden. (Bron: RIVM)

In de gemeente Noordenveld geldt risiconiveau 3. Aantal besmettingen per 100.000 inwoners: 108,8. Het aantal nieuwe besmettingen ligt op 34. Er is niemand in het ziekenhuis opgenomen en niemand overleden aan het virus.