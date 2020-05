RIVM meldt 54 nieuwe coronadoden, 35 ziekenhuisopnames

REGIO – Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 54 nieuwe meldingen binnengekomen van personen die zijn overleden aan het coronavirus. Dat brengt het totaalaantal coronadoden in Nederland op 5510.

Daarnaast zijn er 35 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Gisteren waren dat er 36, en op zondag 22. In totaal zijn er nu 11.378 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het totaalaantal vastgestelde besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met 196 naar 42.984.Op dinsdag zijn de cijfers vaak hoger omdat dan pas alle meldingen van het weekend zijn verwerkt. Gisteren werden nog 16 sterfgevallen gemeld, zondag 18.