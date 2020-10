RIVM: tweede coronagolf veroorzaakt door vakantie vierende jongeren

REGIO – Jongeren die in het zuiden van Europa vakantie hebben gevierd zijn voornamelijk de oorzaak van de tweede coronagolf in ons land. Dat heeft het RIVM geconcludeerd na een eerste onderzoek van clusters met besmettingen. De piek kwam vrij plotseling, zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel. Hij vergelijkt de situatie met de eerste golf in maart, toen mensen terugkwamen uit skioorden in Italië en Oostenrijk en het daarna in ons land verspreidden via carnaval.

Na de vakantie hebben jongeren het virus verspreid middels feesten en studentenhuizen. Veel familieleden van de jongelui raakten ook besmet en zo is het virus uiteindelijk de verpleeghuizen binnengedrongen, denkt Van Dissel de tweede golf te verklaren. Daarbij wijst hij ook naar onderzoek van het Erasmus MC naar het genetische materiaal van het virus.