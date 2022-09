Rob Damkat al 30 jaar stabiele factor in Jaarbeursbestuur

RODEN – In 1990 gaf Rob Damkat zich op als vrijwilliger bij de Jaarbeurs. Drie jaar later trad hij toe als penningmeester van het bestuur. Een functie die hem als accountmanager prima paste. ‘Zolang je het leuk vindt, kun je het blijven doen,’ laat hij weten. Inmiddels is hij ruim 7 jaar met pensioen en denkt hij erover om over zo’n twee jaar te stoppen als penningmeester. ‘Maar goed, dat is later. Nu geniet ik nog altijd van het mooie werk, de mensen, de sfeer en al het moois dat we in deze dagen de mensen voorschotelen. Het geeft een fijn en prettig gevoel als alles op rolletjes loopt en iedereen volop ziet genieten. Dat is zo leuk, daar doe je het voor.’

Rob Damkat is een stadjer. In 1974 werd Roden gekozen als woonplaats. ‘Met drie kinderen hebben we drie keer aan een wagen mogen bouwen. Dat was onze eerste betrokkenheid bij de Rodermarkt. De parade is echt een prachtige activiteit die je je hele leven bijblijft. Toen ik in 1993 dan ook gevraagd werd om toe te treden tot het bestuur heb ik ook geen moment geaarzeld. We zijn van Landbouwbeurs veranderd in een consumentenbeurs. Dat is onze ‘core business’. Nu ook met een stevige factor muziek op de avonden. In Nederland zijn we nog 1 van de weinige algemene consumentenbeurzen. Specifieke beurzen waar 1 onderdeel centraal staat zijn er genoeg, maar Roden mag in deze tijd best wel uniek worden genoemd.’

Over de veranderingen in de loop der jaren kan Rob Damkat goed verhalen. ‘30 jaar geleden ging alles nog in contanten. Als penningmeester liep je ‘s avonds met een grote zak geld rond, iets wat je je nu niet meer kunt voorstellen. Alles is tegenwoordig digitaal en dat is maar goed ook. Voor het personeel dat werkt in het horecagedeelte is er een aparte commissie gevormd. Volgend jaar denken we erover om ‘cashless’ te gaan. Dit jaar gaan we nog gewoon door met de muntjes. Eind jaren 90 hebben we als Jaarbeursbestuur ook het horecagedeelte opgepakt. Ik zei toen ‘kom maar op, dat doen we er bij’. Wat we in ieder geval altijd proberen is quitte te spelen. Geld op de bankrekening is niet ons doel. Liefst investeren we in verbetering van materialen en het programma. We hebben 40 vrijwilligers en dat mag best gezegd worden, dat zijn allemaal superhandige vrijwilligers met een geweldige inzet. Met zijn allen organiseren we deze dagen met veel plezier.’