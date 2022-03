Rob Kerstens nieuwe voorzitter Teken- en Schildergroep Roden

‘Gewoon een hele mooie, gastvrije en hartelijke club.’

RODEN – Dit jaar bestaat de Teken en Schildergroep Roden alweer 45 jaar. Op 8 maart 1977 werd de vereniging TSR opgericht. Over vijf jaar zal het vijftigjarig jubileum grootser worden gevierd dan nu. Na de opheffing van de coronamaatregelen is het voor de TSR vooral oppakken van wat is geweest en aanpakken daar waar het gaat om de toekomst van de teken- en schildergroep. Het ledenverval is in de afgelopen twee jaar fors geweest. Van 260 naar nu 175 leden. Voor de kersverse voorzitter Rob Kerstens een uitdaging om met zijn medebestuursleden de draad van weleer weer op te pakken.

‘Sinds een week of vier ben ik nu voorzitter,’ zegt Rob Kerstens. ‘Toen ik lid werd van TSR was ik meteen al enthousiast. Gewoon een hele mooie, gastvrije en hartelijke club. Na corona willen we de weg omhoog weer oppakken. De komende jaren zal ons bestuur zich daarvoor blijven inzetten.’

De Teken- en Schildergroep Roden mag dan in ledenaantal naar beneden zijn gegaan, toch zijn 175 leden nog steeds een respectabel aantal. Leden komen niet alleen uit Roden, maar ook uit Groningen en het Friese achterland. ‘We hebben een goede reputatie op het gebied van lesgeven,’ zegt secretaris Piet Fransen. ‘Er zijn 6 vaste docenten en elk dagdeel in de week is er wel een groep actief in onze ateliers. Er zijn beginnersgroepen en we kennen twee jeugdgroepen voor kinderen en jongeren vanaf 9 jaar. Na deelname aan een beginnersgroep zien we vaak dat deelnemers naar een vaste groep willen doorstromen. We houden hierbij rekening met de wensen van de leden.’

Er is nu een eigen onderkomen aan de Kanaalstraat in Roden. Al moet je daarvoor wel even het zijstraatje in en het blauwe hekje passeren. TSR kent een eigen ingang dat naar de ateliers gaat. In het begin was er vanuit de Culturele Raad in Roden een oproep om een schildersgroep op te richten. Jelly van den Bosch stond hierbij aan de wieg van de vereniging. ‘We zijn toen met cursusgroepen begonnen in de voormalige Scheepstraschool en later op zolder van de Jasmijnstede. Daarna kwam in 2014 de mogelijkheid om op deze locatie te komen. Dat werd toen met beide handen aangegrepen,’ weet bestuurslid Diny Bouwer. ‘Onze lessen zijn meer dan alleen een cursus. Het is ook een vriendenclub, je bouwt contacten op. Soms bezoeken we gezamenlijk een museum of doen een andere activiteit. Kijk, veel mensen zitten soms alleen thuis te schilderen in hun hobbykamertje. Wanneer je meer wil ontdekken in het tekenen en schilderen, dan is de TSR een uitstekende plek.

De in Een woonachtige Rob Kerstens zit zelf op een beginnersgroep. ‘Na mijn pensionering heb ik meer tijd gekregen om deze hobby te verfijnen. Zo’n beginnersgroep laat je veel facetten van het tekenen en schilderen zien. Je maakt kennis met meerdere technieken, houtskool, Oost-Indische inkt, verschillende verfsoorten als olieverf, acryl en je leert de theorie over perspectief en compositie. Ik ben veel vrijer gaan schilderen. Dat is ook wat docenten je meegeven. Een docent helpt je om je verder te ontwikkelen. Ik leer elke keer weer meer. Na afloop bekijken we elkaars werk, praten er een tijdje over door en geven elkaar positieve feedback. Ook daar leer je van.’

Kijk ook op www.tekenenschildergroeproden.nl voor een aanmeldingsformulier of bel 06 2030 6570. Op de foto vlnr het nieuwe T.S.R. Bestuur met Piet Fransen secretaris, Rob Kerstens voorzitter, Diny Brouwer PR, Alberdien Sikkema penningmeester en Kor Doewes techniek.