Robin Tinge door naar finale The Voice Kids

ZEVENHUIZEN – Robin Tinge uit Zevenhuizen staat in de finale van The Voice KIds. Opnieuw wist hij jury en publiek te verrassen -ondanks dat -ie niet top fit was- met een fantastische vertolking van Ain’t no sunshine van Bill Withers. ‘ Je hebt een belachelijke mooie stem. Ik vind je gewoon fantastisch’, zei coach Anouk tegen hem. Robin moest battelen tegen Isabella, Carlotta en Ashley. Robin zelf kan nog niet geloven dat Anouk hem heeft uitgekozen voor de finale van het talentenprogramma. Robin keek zelf met een hele schare fans in het verenigingsgebouw in zijn woonplaats. U raadt het: het dak ging eraf in Zevenhuizen! (Foto: Douwsies)

Aankomende vrijdag 26 april staat Robin in de finale die begint om 20:30 uur op Rtl4.