Robin Tinge door naar de singoffs The Voice Kids

ZEVENHUIZEN – Robin Tinge uit Zevenhuizen is door naar de singoffs van The Voice Kids. Alle juryleden waren het erover eens: Robin (team Anouk) was met afstand de beste tijdens The Battles van vrijdagavond. De origineelste ook. ‘Jullie staan tegenover een ster’, zei Ali B. tegen de meiden tegen wie Robin moest battelen. Om vervolgens tegen Robin te zeggen: ‘Als Anouk jouw liedjes gaat schrijven is voor jou een grote carriere weggelegd.’ Die kan -ie maar mooi in z’n broekzak steken. Anouk had geen enkele twijfel: Robin gaat mee naar de singoffs. Dat betekent dat er nog 4 kandidaten per coach zijn waarvan er 1 doorgaat naar de finales.