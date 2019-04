Robin Tinge grijpt naast The Voice

ZEVENHUIZEN – Het is de 15-jarige Robin Tinge uit Zevenhuizen niet gelukt om The Voice Kids te winnen. Een vol ‘Robin Tinge-huis’ zag hoe niet hij, maar de 10-jarige Silver Metz er met de winst vandoor ging. In het dorpshuis van Zevenhuizen kwam men bijeen om de finale te kijken. Tot grote teleurstelling van de tientallen aanwezigen, lukte het Tinge niet om er met de winst vandoor te gaan.

Foto: Douwsies