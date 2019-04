In Beeld

ZEVENHUIZEN – Bam! Wát een tv-debuut voor Robin Tinge uit Zevenhuizen. Met zijn optreden tijdens de laatste Blind Auditions van The Voice Kids blies Robin (tijdens zijn auditie 14 en inmiddels 15) de coaches en het publiek in één klap omver. Al in de eerste seconden van zijn vertolking van Bill Withers-nummer ‘Ain’t No Sunshine’ drukten Anouk, Ali B, Marco Borsato en Ilse de Lange vrijdag nagenoeg tegelijk op de rode knop. Allemaal waren ze helemaal weg zijn gitaarspel maar ook van zijn eigenzinnige looks. Die klopten helemaal volgens Anouk. ‘Je hebt een heel bijzondere klank. Alles is nice. Je looks, je presence. Het is allemaal zoals het moet zijn”, complimenteerde de (anders altijd behoorlijk kritische) zangeres. Robin draagt graag make-up, volgt tutorials van visagisten die make-uptips delen op YouTube. Dat hij daar weleens mee gepest wordt, interesseert de jonge muzikant geen bal. ‘Boeie’, vindt hij. Robin gaat door naar The Battles die komende vrijdag om 20:30 beginnen bij RTL4. Over zijn coach hoefde hij niet na te denken. Zonder twijfel koos hij voor rockchick Anouk die nog een leuk cadeautje voor hem had; een ketting. Robin komt uit een muzikale familie. Vader Eddy is gitarist en zanger en speelt in een band, opa Bert is liedjesschrijver en multi-instrumentalist. Hij is oprichter van de band De Specials.