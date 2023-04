Roden bruist op Koningsdag

RODEN – Een geheel nieuw bestuur heeft de Oranje Stichting Roden nieuw leven ingeblazen. Komende Koningsdag zal de eerste editie zijn waarvoor zij zich inzetten. En waar ze zeggen rustig te beginnen, staat er al een heel behoorlijk programma! De dag start om 10.00 uur met het luiden van de klok van de Catharinakerk. Op de Albertsbaan bij de muziekkoepel gaat het programma dan van start. Burgemeester Klaas Smid zal een toespraak houden en muziekvereniging Oranje zorgt voor muzikale begeleiding. Uiteraard wordt het Wilhelmus gezongen. Gedurende de ochtend verzorgen dansgroepen van Fitnesscentrum Roden en Dance Devotion optredens en Showband Noordenveld komt met een drumbattle. Een dj zorgt tussen de optredens door voor gezellige muziek. Wie honger heeft gekregen kan bij één van de vele foodtrucks hier terecht. Op de tijdelijke parkeerplaats en tegenwoordig de plek van de weekmarkt aan de kop van de Wilhelminastraat start om 13:00 uur het tweede deel van het programma. Het perceel is omgedoopt in het ‘doe-plein’. Tot 15:00 kunnen kinderen genieten van allerlei spelletjes en demo’s van verschillende verenigingen. Ook de brandweer is van de partij. Voetbalvereniging ONR neemt een opblaasbare pannakooi mee, de tennisvereniging is vertegenwoordigd, net als de skeelervereniging. Ook hier zorgen de DJ en de muziekvereniging voor een vrolijke noot. Tussen Bakkerij Bart en kledingzaak Join the Seen kunnen bezoekers tussen 10:00 en 13:00 uur genieten van de internationale keuken. Nieuwe Roners bereiden de lekkerste hapjes uit hun geboorteland. Ook is dit het plein voor dans. Daarnaast mogen kinderen de hele dag op de kleedjesmarkt hun waar verkopen. Na 15 uur wordt de dag afgesloten op de kruising bij Het Wapen van Drenthe en Mo’s Café. Vergeet niet mee te doen aan de kleurwedstrijd! Een kleurplaat is te downloaden via de site www.koningsdagroden.nl en in te leveren op Koningsdag bij de stand van de Oranje Stichting.