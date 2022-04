Roden doet goede zaken tegen degradatiekandidaat FVC

RODEN – Het belang van deze wedstrijd was vooraf duidelijk door trainer Strating aan de manschappen medegedeeld. Winst was een voorwaarde om afstand te doen van de onderste regionen en dat kreeg gestalte: 3-0.

Vanaf het eerste fluitsignaal liet Roden zien wat het van plan was. Met snel en vlot combinatiespel dwong Roden FVC ver achteruit. Bij balverovering werden snel de spitsen van dienst Van der Tuin, Wardenier en Steenbergen in stelling gebracht. Het lukte nog niet om het verschil in de beginfase te realiseren. Het leverde wel kansen op. Een scherp indraaiende vrije trap vanaf links door Rick Renkema werd door Michel Wardenier naast geschoten. In de 8e minuut kwam er weer een voorzet van Renkema. Nu werd de bal bij de tweede paal door David Jansen opnieuw voorgebracht. Enrico Wardenier bezorgde de bal bij Olivier van der Tuin. Zijn inzet werd van de doellijn weggetrapt. De zeer actieve Nick ter Arkel kwam op de rechterkant goed door tot de achterlijn. Zijn voorzet kwam bij de tweede paal bij de geheel vrijstaande Enrico Wardenier. Hij zag zijn beheerste inzet diagonaal in de hoek tegen de paal verdwijnen. De kopbal van Stan Idema had een beter lot verdiend maar belandde over het doel. FVC stelde hier erg weinig tegenover. Roden was heer en meester. Van der Tuin kapte de bal goed af en schoot op het doel van FVC, maar werd halverwege geblokt door een verdediger van FVC. In de 24e minuut speelde linksback Rutger van der Laan de bal naar Van der Tuin. Deze verlengde de bal direct door op Ter Arkel. Hij versnelde met de bal aan de voet richting achterlijn. De voorzet werd door een verdediger nog beroerd, maar verdween achter de keeper in het doel. Voor Roden was dat een verdiende voorsprong op dat moment. Het regende kansen voor Steenbergen, Wardenier en van der Tuin. De laatste pass kwam in vele gevallen niet goed aan waardoor de scoringsmogelijkheid teniet werd gedaan. In de 28e minuut kreeg Ter Arkel op het middenveld de bal. Hij stelde Rick Renkema in staat op te stomen en na een prima kapactie kwam de bal voor zijn linkervoet. De harde uithaal was voor de keeper van FVC te machtig en zodoende kwam Roden op een 2-0 voorsprong. Tevens zou dit de ruststand worden. In de tweede helft was het FVC dat toch gevaarlijk uit de startblokken kwam. De bal ging scherp voor het doel van Rik Oosterloo langs. Het stond toen even niet goed in de verdediging van Roden. Toch pakte Roden de draad weer op. Een prima dieptepass van Renkema op Ter Arkel zette de snelle middenvelder alleen voor de keeper. In eerste instantie pareerde de keeper prima de ingeschoten bal. In tweede instantie werd de inzet van Ter Arkel geblokt door de teruggekomen verdedigers. In deze tweede helft was het ook veelal onnauwkeurigheid bij het spel van Roden. Hierdoor konden de verdedigers van FVC telkens de bal weer veroveren. De mogelijkheden waren er wel om tot een gevaarlijke uitbraak te komen maar door de slordigheid in de passing bleef het derde doelpunt uit. Toch was het Hugo Steenbergen die de 3-0 aantekende. Een prima steekpass van de ingevallen Yska Last op Steenbergen zette laatstgenoemde alleen voor de keeper. De jonge speler scoorde beheerst de derde treffer voor Roden. De tweede helft was het voor Roden wachten op de mogelijkheden en men liet de Leeuwarder ploeg komen. In een van de uitvallen van Roden was het de ingevallen Niek Griepsma die zijn voorzet op Yska Last zag onderscheppen. In de slotfase moest keeper Oosterloo bijna nog aan het werk, maar de bal verdween naast zijn doel. Strating: ‘We deden wat we moesten doen. Winnen en de overwinning was dan ook meer dan terecht.’