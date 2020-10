Roden en Gomos strijden in een sfeerloze entourage zonder publiek

RODEN- Er komt geen winnaar in deze derby. Met de 2-2 eindstand kan Roden het meest tevreden zijn. Gomos krijgt gezien de tweede helft te weinig.

De corona heeft ook deze wedstrijd in zijn greep. Desgevraagd wat de beide trainers vinden of de KNVB een competitiestop moet inlassen of gewoon doorspelen. Martin Drent vindt dat er gewoon doorgespeeld moet worden. We spelen in de buitenlucht. Daar hoort ook publiek bij, zoals bij deze derby. Freddie Strating vindt ook dat er beter doorgespeeld kan worden, zo goed en zo kwaad als het gaat. Als er gestopt wordt zal er toch geoefend gaan worden.

Roden begint met een goede aanval via ter Arkel. Zijn voorzet wordt niet goed door de nog niet op scherp staande spitsen afgerond. Aan de andere kant komt een lange bal van Ronald Sloot bij de zeer bedrijvige Robert Elzinga. Zijn schot krijgt niet de juiste richting mee. In de 10e minuut komt een prima opgezette aanval via Rick Renkema op links bij Rowan Dijks. Zijn lage voorzet voorlangs wordt door de attente Olivier van der Tuin bij de 2e paal ingeschoten. Niet veel later is het broer Robin van der Tuin die keeper Melvin Koning op de proef stelt. De keeper verwerkt de bal tot corner. Na de 1-0 voorsprong zakt Roden iets meer in en geeft het initiatief aan Gomos. Er volgt een strijd die zich voornamelijk op het middenveld afspeelt. In de 22e minuut is het Rick Renkema, na een goede combinatie met van der Tuin, die op het laatste moment door Sloots wordt gestuit. Gomos spits Jannes Siegers scoort de gelijkmaker na een prima aanval via Elzinga en Rozenveld. Op dat moment wordt het veld door de gele rookontwikkeling een minuut bijna niet zichtbaar. Gomos neemt meer het initiatief en Roden laat het gebeuren. Toch is Roden wat opnieuw een voorsprong neemt. De corner van Renkema wordt afgeslagen en Robin van der Tuin pikt de bal op en schiet. Zijn schot wordt van richting veranderd en verdwijnt in de hoek van de goal. Keeper Koning is niet bij machte om te reageren. In de daarop volgende aanval is het Gomos wat direct terugkomt. De prima keepende Frank Schilstra van Roden verwerkt de bal tot corner. Aan de andere kant een vrije trap van de onzichtbare Wardenier die over het doel verdwijnt. In de slotfase van de 1e helft is er een vermeende strafschop in de ogen van Gomos. Trainer Drent is er nogal verbolgen over en laat dit duidelijk aan de goed leidende arbiter Knol blijken. Overigens is het in de ogen van de scheidsrechter een schwalbe. Via een uitval van Gomos kort voor rust schiet de beste speler van het veld de bal buiten bereik van Schilstra op de lat.

Direct na de pauze komt Renkema oog in oog met Koning. In plaats van te schieten neemt hij de bal aan en dat geeft Guido Koolen de kans de bal te blokken. Vanaf dit moment is het Gomos wat de klok slaat. De Rodenaren komen er niet meer uit en leiden ontzettend veel balverlies, door alleen maar lange ballen te geven op de spitsen. Deze zijn niet bij machte de bal in de ploeg te houden. Gomos is heer en meester. Het levert een aantal goede kansen op. Een voorzet van Ivo Drent wordt door Wardenier bij de 1e paal weggewerkt. Een schot of als voorzet bedoelde bal van Drent wordt door Schilstra net voor de lijn gevangen. Een voorzet van Elzinga komt bij Jannes Siegers. Zijn schot vliegt naast. Een korte corner tussen Sloot en Elzinga komt terug bij Sloot die gevaarlijk uithaalt. Zijn schot in de hoek wordt uitstekend gehouden door Schilstra. Sloots schuift steeds meer door naar het middenveld. De bij corners en vrije trappen mee naar voren gaande Roy Slagter wordt nadrukkelijk gezocht. Zijn kopballen zijn of een prooi voor Schilstra of vinden geen doel. De uitvallen van Roden zijn schaars. In zo’n uitval komt de bal bij Renkema die de bal klaarlegt voor Robin van der Tuin. Zijn actie binnendoor wordt door Elzinga geblokt. Tekenend voor de instelling van Elzinga dat hij het op kan brengen om terug te verdedigen na een afgeslagen corner voor Gomos. De verdiende gelijkmaker komt in de 82e minuut. Een schijnbaar gemakkelijk verloren duel door Wardenier, brengt door een lange bal op Jannes Siegers, de spits oog in oog met de uitgelopen Schilstra. Zijn lob over de keeper is prima. Beide ploegen laten in het restant van de wedstrijd nog enkele schermutselingen voor beide doelen zien, maar leveren geen doelpunt meer op.

Trainer Martin Drent is not amused. We moeten gewoon winnen. Dat hebben we door ons spel verdiend. Te veel kansen opnieuw gemist.

Trainer Strating vindt een gelijkspel wel de verhouding. Gomos heeft iets meer kansen en delen van het spel beheerst, maar Roden heeft zeker in de omschakeling verschillende moment op de 3-1.

Opstelling:

Roden: Schilstra, Jansen, Idema, Roede, Dijks(van Wijk), Ter Arkel, Bos, Renkema, Wardenier, R van der Tuin, O van der Tuin.

Gomos: Koning, van Esch, Sloots, Krul, Slagter, Smit, Rozenveld, Koolen, Siegers, Elzinga(Hofsteenge). Drenth(Pillon)

Scheidsrechter: Knol.

Mannen van de wedstrijd: Frank Schilstra en Robert Elzinga.