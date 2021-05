Roden Fit en Gezond komt met wandelchallenge

‘We zoeken mensen die zichzelf willen uitdagen om lekker te bewegen’

RODEN- Roden Fit en Gezond daagt iedereen uit om mee te doen met de wandelchallenge. Ook als je zelf niets met wandelen hebt een aanrader, zegt Dorien van Bommel. Een drempel om mee te doen is er niet en wandelen is behalve ontzettend gezond ook nog eens heel gezellig. En voor wie liever (nog) niet in een groep op pad gaat, kan zich ook alleen of in tweetallen aanmelden. Er valt te kiezen uit drie verschillende rondjes: kort, 3 kilometer en 5 kilometer. En de club heeft nog meer ambitieuze plannen.

Dorien van Bommel is samen met Otto Huisman kartrekker van Roden Fit en Gezond. Al jaren helpt de club mensen die graag meer willen bewegen en gezonder willen leven. Met succes. Al heel wat mensen zijn van hun overtollige kilo’s af en zitten prettiger in hun vel. ‘We starten weer met een nieuwe groep. De wandelchallenge komt voort uit de nationale diabetes-challenge. Dat benadrukken we niet, want je hoeft geen diabetes te hebben om mee te doen. We proberen de doelgroep die niets met wandelen heeft aan het wandelen krijgen. We zoeken mensen die zichzelf willen uitdagen om lekker te bewegen. Gelukkig kan er weer veel meer nu. Groepen van dertig man mag. Maar iemand die dat niet prettig vindt, kan er ook alleen op uit gaan, of met z’n tweeën. Iedere deelnemer krijgt van ons wekelijks een mail met tips en inspiratie. Dat is nieuw.’ Voor wie wel aan wil haken in een groep zijn er drie verschillende opties, vertelt Dorien. ‘Je kunt kiezen tussen een klein rondje, drie kilometer of een route van vijf kilometer. Het eerste rondje is heel geschikt voor mensen die moeten revalideren of conditie op moeten bouwen. Vanaf het Scheepstra Kabinet loop je een rondje om het Landgoed Mensinge. Otto loopt mee als wandelcoach. De tweede groep wandelt vanaf het kabinet wekelijks een andere route door (hoofdzakelijk) het bos. Johan ten Hoor loopt mee als coach. Zelf loop ik mee met de vijfkilometer groep. Lekker uptempo wandelen zonder oefeningen tussendoor. Het is niet alleen de prestatie die belangrijk is. Mensen ontmoeten elkaar, samen sporten en bewegen is leuk. Het is zeker ook een sociaal gebeuren. Samen ga je aan de slag om fitter te worden. Normaal gesproken sluiten we af met een kop koffie op het Scheepstra Kabinet. Dat zit er nu nog niet in, maar zodra het weer kan pakken we dat direct weer op.’ De challenge wordt gezamenlijk afgesloten met een lange wandeling ergens in september. ‘Hier hebben de deelnemers naar toe getraind. De exacte datum is nog niet bekend, maar we gaan er een leuk feestje van maken.’

Wijkentoernooi

Roden Fit en Gezond viert dit jaar haar vijfde jubileum. Of viert, dat is een iets te groot woord. Corona heeft ons behoorlijk genekt, vertelt Otto Huisman. De club had ambitieuze plannen die noodgedwongen in de ijskast geparkeerd moesten worden. ‘We zijn in 2016 gestart met de ambitie om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Daarbij richtten we ons in de eerste instantie op de oudere doelgroep, maar inmiddels zijn er al heel wat leeftijdsgroepen in beweging gebracht. Er zijn verschillende wandelgroepjes ontstaan. Het vario-programma, het project waarin mensen kennis konden maken met verschillende sporten, was een ongelofelijk succes. Daar komt binnenkort een vervolg op in een nieuwe opzet. We hebben meer leuke plannen. Zo willen we de wijken in met de wijkenchallenge. Mensen in de wijken in beweging zien te krijgen én de saamhorigheid versterken is het doel. Daar gaan we nu mee aan de slag. Noordenveld telt 6 of 7 verschillende wijken. De bedoeling is dat we die wijken intrekken met twee of drie sportactiviteiten. Daarmee hopen we mensen in verschillende leeftijdsgroepen aan het sporten te krijgen. En dan één keer per jaar één groot wijkentoernooi, hoe mooi zou dat zijn? Mensen kennen elkaar niet. In Norg en Peize zie je die saamhorigheid wel met Beweegdorp Peize en Beweegdorp Norg. Dat hopen we hiermee ook in Roden te bereiken. We hebben samen met beide beweegdorpen een gezamenlijke begroting ingediend bij de gemeente om ook een professionaliseringsslag in Roden te kunnen maken. Daarmee hopen we ondersteuning te krijgen van de gemeente bij diverse initiatieven. De ambitie is in iedere wijk een beweegparkje.’

Aanmelden

Zin om jezelf uit te dagen? Schrijf je dan in voor deze sportieve én sociale wandelchallenge! Iedere dinsdagavond en donderdagochtend wordt er gewandeld. Dinsdag starten de drie- en vijf kilometergroep om 19:00 uur vanaf het Scheepstra Kabinet en donderdag om 10:00 vanaf dezelfde locatie. De korte ronde wordt alleen ’s ochtends gelopen, dinsdag en donderdag om 10:00 uur. Inschrijven voor de challenge kan heel gemakkelijk via de site rodenfitengezond.nl. Liever even bellen of appen met de wandelcoaches? Geen punt! Dorien: 06-25299872 Otto: 06-51127054.