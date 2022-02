Roden geeft te veel cadeautjes aan GRC Groningen; GOMOS laat het lelijk afweten tegen SVBO

REGIO – Roden is slecht begonnen na de competitieonderbreking sinds november. Een 1-2 nederlaag tegen GRC Groningen komt ietwat ongelukkig kort voor tijd tot stand. Trainer Freddie Strating heeft na een vier weken durende voorbereiding hoop op een goede afloop voorafgaand aan de wedstrijd. Goede en minder goede fases in oefenwedstrijden tegen veelal hoger spelende teams geven de trainer een goed gevoel. Vanaf het begin is het GRC dat beter opgewassen is tegen de elementen. De harde wind en het dramatisch slechte veld van Roden doet de ploeg van Strating geen goed. De ene pass na de andere komt niet aan of wordt naar de tegenstander gespeeld. Het doet een beroep op de mentale weerbaarheid van de spelers van Roden. Hier wordt niet altijd goed mee omgegaan. Het dient gezegd te worden, na twintig minuten komt Roden beter in de wedstrijd. GRC is dan al op voorsprong gekomen. Een corner komt ver bij de tweede paal terecht. De spits van GRC staat geheel vrij om de bal achter keeper Oosterloo te koppen, waar Oosterloo wellicht ook in heeft kunnen grijpen maar het niet doet. Strating erkent dat zijn spelers bij standaardsituaties vaak niet thuis geven. ‘Afspraken worden niet nagekomen. De discipline bij dit soort zaken zal de komende periode sterk moeten verbeteren.’ Roden komt wel beter in de wedstrijd naarmate de wedstrijd vordert. Het levert via een mooie aanval via links een prima kans op voor Mettari van de Graaf. Helaas gaat de bal niet in het doel. Even later is het spits Enrico Wardenier die tweemaal de kans vanaf de zijkant krijgt. Vanuit een moeilijke hoek schiet de spits op doel maar de keeper van GRC pakt de bal. Tijdens de pauze zet Strating de ploeg middels een aantal omzettingen op scherp. Het levert meer passie en strijd op. Met name invaller Rowan Dijks laat zien dat de selectie van Roden breed genoeg is en er met wisselingen nieuwe energie in de ploeg kan komen. ‘We hebben de wedstrijd in handen’, geeft Strating aan en na een prima schot brengt Yska Last de stand op gelijke hoogte. Het ziet er naar uit dat het een gelijkspel gaat worden. Niets is minder waar. In de voorlaatste minuut is het GRC dat weer toeslaat bij een corner. De zoneverdediging van Roden staat wederom niet goed op te letten. De 1-2 eindstand is dan ook zuur. ‘We hebben alleen maar cadeautjes aan GRC gegeven waarbij we zelf slecht zijn begonnen en tot aan de voorlaatste minuut hebben we getracht het tij te keren.’

Gomos laat het helemaal zitten tegen SVBO. De 5-1 nederlaag is dan erg frustrerend voor trainer Martin Drent. Het gemis van een aantal spelers doet daar niets aan af. ‘We hebben aanvallend niets afgedwongen. Verdedigend hebben we SVBO geen strobreed in de weg gelegd. Spitsen kunnen tussen twee Gomos verdedigers vrij in koppen. Dat mag niet gebeuren en normaal gesproken is dit ook niet het geval.’ Invaller Tom van Birgelen bepaalt met zijn intikker voor de enige goal voor Gomos deze middag. De Peize-supporters zien hun team met een mooie overwinning starten na een lange onderbreking. Dit is een mooi begin en trainer Elte Hofman spreekt van een perfecte start en een super uitslag. ‘We hebben in het begin moeite met de speelwijze van Gruno, maar gaandeweg de eerste helft en de openingsgoal van Joppe van Leeuwen geeft dit het team veel vertrouwen.’ Van Leeuwen ontpopt zich als een echte waardevolle speler van Peize. Radboud Renkema zorgt voor de 2-0 en Tim Hagenauw tekent met een prima schot in de korte hoek voor de 3-0 einduitslag.

TLC is vanaf het begin de baas op het veld. Met veel werklust en een goede organisatie zet de ploeg van trainer Hemmo de Wal SVZ onder druk. Met lange ballen probeert SVZ zich hieronder uit te spelen maar de verdediging van TLC staat goed. Het technisch gemakkelijk voetballend SVZ moet het vooral van de standaardsituaties hebben. Trainer de Wal, afwezig vanwege een hernia, wordt door secretaris Han Sinninghe vervangen. Hij geeft aan dat de overwinning terecht is voor TLC. Een prima knal van Roel Elders in de kruising, een kopbal van Sven Postma en een schot in de korte hoek van Jetse Tuithof brengt de eindstand op 3-0.

Zevenhuizen-trainer Patrick van Nimwegen noemt de overwinning van 4-0 op het Friese Deinum heerlijk. ‘Het is een mooi begin na de lange onderbreking. De drie punten zijn eigenlijk ietwat geflatteerd’, zegt de trainer, maar daar maalt niemand om bij Zevenhuizen. ‘De eerste helft is van onze kant niet goed. Slordig spel en dit geeft Deinum kansen tot doelpunten. De duels worden niet gewonnen en dit maakt dat Deinum de bovenliggende partij is. Halverwege de eerste helft en zeker de tweede helft wordt het spel beter en wordt Zevenhuizen beter mede door gedisciplineerd spel en organisatie. ‘Door veel te oefenen tegen derdeklassers hebben we hardheid gekregen en zijn we opgewassen tegen fysiek sterke tegenstanders zoals Deinum’, besluit van Nimwegen. Bas Lammers, Jorrit Hut en Tim Wekema (2x) brengen de eindstand op 4-0.