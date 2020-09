Roden Girl Choristers komen met Sound of Music

RODEN – Zaterdag 3 oktober om 16.00 uur verzorgen de Roden Girl Choristers een concert ‘The Sound of Music’ in Op de Helte in Roden. Naast delen uit The Sound of Music zullen de choristers een aantal close harmony bewerkingen uitvoeren. Het koor staat onder leiding van Sonja de Vries en wordt op piano begeleid door Sietze de Vries.

Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar via de website www.rodengirlchoristers.nl. Toegangsprijs is 3 euro voor kinderen tot en met 12 jaar en 10 euro voor jongeren en volwassen.