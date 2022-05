Roden – Gomos eindigt onbeslist

RODEN – Roden tegen GOMOS was na de derde wedstrijd in acht dagen net iets te veel van het goede om er een enerverende pot voetbal van te maken. Bij Roden ontbraken de gebroeders Wardenier door blessures en na 10 minuten moest ook Guido Koolen van Gomos het veld met een blessure verlaten. Beide teams hadden nog wel iets om voor te spelen. Door de winstpartijen van de afgelopen weken had Gomos een goede kans om in de periodestand voor promotie nog iets te kunnen bereiken. Roden was er op gebrand om drie punten te pakken zodat ze zich vrij van nacompetitie konden spelen. Trouwens ook Roden kon nog in aanmerking komen voor nacompetitie voor promotie.

Vanaf de aftrap nam Gomos het initiatief in handen en drong Roden terug. Dat vond Roden in het geheel niet vervelend. Ze konden op deze wijze vanuit de omschakeling gevaarlijk worden. Het eerste gevaar kwam van Jannes Siegers. Zijn afstandsschot vanaf de middenlijn ging gelukkig voor Roden over de verraste keeper Oosterloo en het doel heen. Gomos kwam voornamelijk via de rechterkant waar Ivo Drenth en Richard Meursing elkaar afwisselend overliepen om tot de achterlijn van Roden te komen. Hun voorzetten waren niet van dien aard dat de spitsen van Gomos aan de bal konden komen. Typerend was de voorzet waarbij spits Assman de voorzet totaal verkeerd beoordeelde en onder de bal doorliep. De verdedigers van Roden waren telkens net iets eerder bij de bal. Het spel van Gomos werd na de beginfase erg slordig en veel balverlies was het gevolg. Roden nam het spel meer over en dat leidde zeker tot mogelijkheden voor het doel van keeper Melvin Koning. Toch kreeg Gomos de grootste kans om op voorsprong te komen.

Jannes Siegers kreeg na een prima pass van Assman de kans. Alleen voor keeper Oosterloo moest hij de winnaar in Oosterloo erkennen. Steeds meer nam Roden het initiatief. Een solo van Nick ter Arkel vanaf de middenlijn werd door een overtreding gestopt. Dat was niet de eerste overtreding aan Gomos kant, want spits Van der Tuin en Steenbergen werden een aantal keren behoorlijk van achteren op de benen geattaqueerd. Scheidsrechter Smeenk uit Deventer beoordeelde deze pittige overtredingen met een vrije trap, waar een gele kaart op zijn plaats was geweest. In de 37e minuut werd Hugo Steenbergen op rechts weggestuurd. Een dubbele 1-2 combinatie met Van der Tuin zette de snelle en beweeglijke spits alleen voor keeper Koning. Met een schot onder het lichaam door van de keeper kwam Roden op een 1-0 voorsprong. Daarvoor moest Koning al reddend optreden na schoten van Steenbergen en Jans. De ruststand van 1-0 werd bereikt. De tweede helft gaf een beter voetballend Gomos te zien dat nauwkeuriger en gevaarlijker speelde. Het resulteerde in 50e minuut op de gelijkmaker. Spits Assman werd goed door Edwin Rozenveld ingespeeld. De verdedigers van Roden stonden niet op te letten en de jonge spits van Gomos kwam alleen voor Oosterloo en faalde niet, 1-1.

Roden liet in de tweede helft Gomos te veel komen en dat liet een veldoverwicht van Gomos zien. Tot echte goede kansen kwam het vooralsnog niet. De krachten in beide teams vloeiden steeds meer weg en dat kwam het spel niet ten goede. Kansjes van Siegers en Assman konden niet worden verzilverd. Daarentegen stond de achterhoede van Roden solide en ze gaven niet veel kansen weg. In de slotfase kreeg Siegers nog een mogelijkheid maar zijn schot ontbeerde kracht. De ruimtes werden groter en de onnauwkeurigheid bij beide teams werd naarmate de wedstrijd vorderde steeds groter. Roden zat er behoorlijk doorheen maar had desondanks via de ingevallen Niek Griepsma en de beste man van het veld Yska Last de kans op de volle winst. Last had te veel tijd nodig om de trekker over te halen. Dat was niet verdiend geweest want de wedstrijd verdiende geen winnaar. Na afloop was duidelijk dat beide teams na drie wedstrijden totaal uitgeblust ter aarde storten. Het was niet een echte derby waar de vonken van afvlogen. De belangen voor beide teams waren te groot.



Martin Drent: ‘De eerste helft speelden we te slordig. De tweede helft was beter en hadden we meer balbezit. We kregen niet echt veel kansen. De vermoeidheid sloeg toe. De nacompetitie is in zicht en we gaan zien wat het gaat worden.’ Freddie Strating: ‘We moesten door blessures weer een goed team zien op te stellen. Het was even zoeken, maar de ploeg heeft eigenlijk zeer weinig kansen weggegeven. Wij hadden soms de overhand en dan weer Gomos.’ Strating kon leven met de uitslag. Zelfs voor Roden is nacompetitie mogelijk.