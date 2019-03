Roden haalt opgelucht adem: vanaf zaterdag bruist het voormalige Vrijbuiterpand weer﻿

880 kruisjes verder, maar de Kampeerhal kan nu echt van start





RODEN – Aanstaande zaterdag opent Kampeerhal Roden officieel haar deuren. De afgelopen maanden is er met man en macht gewerkt om het kolossale pand van de voormalige Vrijbuiter een volledig nieuwe look te geven. En dat is – onder de dagelijkse leiding van Richard Kremer en Harmjan Poel – gelukt. Zo kan het dat acht maanden na het sluiten van de Vrijbuiter, Roden tóch weer een grote kampeerhal heeft.



De ontsteltenis en teleurstelling was groot toen op 31 juli 2018 het bericht kwam dat de Vrijbuiter failliet was. Wie Roden zei, zei Vrijbuiter en andersom. Voor de regio was het faillissement eveneens een klap. Het zou natuurlijk ten koste gaan van werkgelegenheid en het verlies van traffic kon voor Roden nog wel eens een dreun zijn. Achter de schermen werd direct actie ondernomen. Zo keek de gemeente Noordenveld in de persoon van wethouder Henk Kosters naar eventuele mogelijkheden in het pand. Maar uiteindelijk bleken Gerard Kremer en Ate van der Veen de drijvende krachten achter een nieuwe invulling van het pand aan de Kanaalstraat. Zij investeerden in een nieuw plan, maakten mede-ondernemers enthousiast en kregen uiteindelijk groen licht.



Het is zo’n acht maanden later als Richard Kremer en Harmjan Poel een rondleiding geven door het pand van wat binnenkort Kampeerhal Roden zal zijn. Die rondleiding begint heel logisch bij de entree, alwaar de frisse buitenlucht en het geluid van de natuur je tegemoet treden. Even later staan de twee bij de enige testhelling van Nederland, alwaar wandelschoenen op werkelijk waar ieder terrein kunnen worden getest. Verder ziet het er voornamelijk vertrouwd uit. Neem de vele rugzakken, de uitgebreide kampeerartikelen en natuurlijk de hoek met zwembenodigdheden. Nieuw is het gigantische aanbod voor sportvissers. ‘Zo’n zevenduizend artikelen komen hier’, zegt Harmjan. ‘Het wordt de laatste dagen nog aanpoten om alle artikelen op hun plek te krijgen, maar het schiet al mooi op.’ Dat laatste beaamt Richard. ‘Als je een dag niet in het pand bent en je komt dan terug, dan zie je hoever iedereen is opgeschoten.’



De twee geven toe het druk te hebben gehad. ‘Uiteraard. Maar we hebben ook niet echt tegenslagen gehad’, zegt Richard. ‘We zijn nu druk bezig met het inrichten van de laatste afdelingen in de winkel. Maar eigenlijk ben je nooit klaar. Een winkel is altijd in beweging en daardoor blijf je altijd bezig.’ Harmjan: ‘Natuurlijk is het druk geweest. Je bent eigenlijk constant met de winkel bezig. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Dat meen ik letterlijk. Dan kom je na een dag in de winkel thuis, kijk je een uurtje tv en als je dan rond tienen in bed ligt, krijg je plotseling nog allemaal ideeën.’



Wat rust gaf was het maken van een ‘to do list’. ‘Daar stonden rond de 880 punten op’, lacht Richard. ‘Maar het gaf rust om die één voor één af te kruizen. Nu staan er nog vijf of zes dingen op.’ Die dingen komen voor aanstaande zaterdag sowieso af, meent het duo. ‘En als je open bent, begint het pas’, zegt Harmjan. ‘Klopt’, vult Richard aan. ‘Maar dat is ook het leukste.’



Er is onmiskenbaar veel veranderd in het grote pand. Kampeerhal Roden heeft écht haar eigen stijl gekregen. Zo valt de sfeer op. Wie er binnenkomt heeft het idee op vakantie te zijn en dat hadden de nieuwe bedrijfsleiders ook voor ogen. ‘We wilden het minder als een winkel of een magazijn laten voelen’, zegt Harmjan, wanneer het tweetal is neergeploft op een loungebank nabij een soort horecaplein. ‘Het horecagedeelte vormt een soort middelpunt’, zegt Richard. ‘Je kunt er dingen bestellen die je ook op vakantie voorgeschoteld krijgt. Flammkuchen en hotdogs met allerlei toppings bijvoorbeeld. Je kunt er ook een biertje of wijntje bestellen.’ Zo is er zelfs een speciaal ‘Camp Beer’ ontwikkeld. Dit in samenwerking met Baxbier en de Peizer Hopbel. Het horecaplein moet de klanten van de Kampeerhal nét dat stukje extra beleving geven. ‘Mensen kunnen hier alles kopen voor hun vakantie. Binnen één dag zijn ze klaar’, zegt Harmjan. ‘Daarnaast zijn er veel mensen die best lang in de auto moeten zitten op weg naar Roden. Zij kunnen hier heerlijk tot rust komen. De vakantie begint hier praktisch al.’



Geen ANWB, wél de vertrouwde reisgidsen

Het was wellicht de meest gehoorde vraag rondom de Kampeerhal. Hoe zit het met de ANWB? Zij komen niet terug, maar de Kampeerhal heeft desondanks een goed alternatief gevonden. ‘Met de Bruna hebben we afgesproken dat zij een afdeling met boeken in gaan vullen. Zo kunnen de klanten hier gewoon aan hun boeken en reisgidsen komen’, zegt Richard. Daarnaast kunnen klanten met ANWB kortingspasjes zelfs korting krijgen over deze boeken. Voor het bestellen van bijvoorbeeld een vignet kan men niet meer in het pand terecht, maar zelfs daarbij wil Kampeerhal Roden haar klanten helpen. ‘We zijn altijd bereid om samen met mensen online te kijken hoe ze dat het beste kunnen aanpakken.’

‘We zien dat het heel erg leeft’



Zaterdag 30 maart gaan rond tien uur ’s ochtends de deuren los. Richard en Harmjan kunnen niet wachten. ‘We gaan ’s ochtends eerst met het personeel ontbijten. Dan zullen wij rond tienen de deuren openen en de klanten met een applaus ontvangen. En dan? Snel op onze posten om de klanten te helpen!’, zegt Richard.

Bang dat er niemand komt, zijn de twee zeker niet. ‘Je ziet heel erg dat het leeft onder de mensen. Kijk maar naar reacties op Facebooks op een evenement wat we hebben aangemaakt. Meer dan 3000 man gaven al aan te komen’, zeggen de twee enthousiast. Harmjan benadrukt daarbij dat de Kampeerhal uniek is. ‘Deze winkel is met niks te vergelijken. Nergens is zoveel onder één dak te vinden. Je bent meteen klaar.’