Roden Heren 1 promoveert naar 2e klasse

RODEN – Afgelopen zondag stond voor MHC Roden Heren 1 de kraker tegen nummer 2 Ares Apeldoorn op het programma. Bij winst zou promotie naar de 2e klasse een feit zijn en dus stond de zijlijn goed gevuld met publiek. Roden startte sterk aan de wedstrijd en zette Ares flink onder druk. Dit resulteerde al snel in een paar kleine kansjes. Halverwege het 1e kwart was het Stan Ronner die vanaf de zijkant Mats Monshouwer wist te bereiken en deze wist de bal langs de keeper van Ares te drukken. Met een 1-0 ruststand werd het 1e kwart afgesloten. Het 2e kwart was het spelbeeld vrijwel hetzelfde en ook in dit kwart wist Mats Monshouwer, dit keer op aangeven van Tim Kühr, een doelpunt te maken. Zijn 2e van de middag en met een comfortabele 2-0 voorsprong zocht Roden de kleedkamers op.

Roden kwam heel scherp de kleedkamers uit en wist vlak na rust al snel de beslissende 3e treffer te maken. Stan Ronner gaf, opnieuw vanaf de zijkant, de bal voor en Thijmen Rooks verlengde de bal richting het doel: 3-0. De arbitrage was niet heel sterk en Ares irriteerde zich zichtbaar aan de scheidsrechters. Roden hield zich rustig en bleef door hockeyen. Het tempo ging wel iets uit de wedstrijd en in het vierde kwart waren de mannen van MHC Roden Heren 1 zich al stiekem aan het voorbereiden op het promotiefeestje. Mats Monshouwer wilde nog even zijn stempel drukken op de wedstrijd en maakte in dit kwart nog zijn hattrick compleet. Monshouwer draaide mooi weg in de cirkel en wist de bal vanaf de achterlijn in het netje te pushen. 4-0 en dit was ook de verdiende eindstand. Mooi detail was dat Marijn Veenstra, na een wekenlange afwezigheid door een ernstige blessure in de laatste minuten zijn rentree mocht maken. Hij wist zijn rentree nog bijna op te luisteren met een doelpunt, maar dit mocht helaas voor hem net niet zo zijn. Na 70 minuten hockeyen, 4 doelpunten voor de Rodenaren en een clean sheet voor keeper Hoogenberg kon het feest beginnen. Roden is na 10 jaar afwezigheid weer terug in de 2e klasse. Over 2 weken kan Roden uit tegen HC Twente het kampioenschap binnen halen.