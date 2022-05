Roden Heren 1 verliest: kampioenschap uitgesteld

RODEN – Nadat het eerste heren team van hockeyclub Roden zich 2 weken geleden verzekerde van promotie naar de 2e klasse, kregen ze afgelopen zondag de 1e kans om kampioen te worden. In Hengelo tegen HC Twente moest heren 1 zien te winnen om het kampioenschap binnen te hengelen. In de thuiswedstrijd noteerde MHC 10-0 en dit zorgde wellicht voor een extra stukje gemakzucht. Twente zat er fel bovenop en kreeg al snel de eerste kansen. Keeper Hoogenberg hield zijn goal schoon in het 1e kwart. Aan de andere kant kon Roden nog weinig potten breken. Er werd slechts één corner gehaald en die vloog er helaas niet in. In het 2e kwart was het spelbeeld vrijwel identiek. Het baltempo van Roden lag te laag in balbezit en in niet-balbezit was er te weinig druk op Twente. Hierdoor kon Twente regelmatig eenvoudig de cirkel van Roden binnen komen en dit resulteerde halverwege in een strafcorner voor Twente. Deze werd hoog in de touwen geslagen door een speler van Twente. Iets wat normaal gesproken niet zou mogen, maar de scheidsrechters waren van mening dat het voor deze ene keer wel mocht en keurden het doelpunt goed. Dankzij een onterecht doelpunt, maar op basis van het spelbeeld wellicht wel een terechte 1-0 achterstand gingen de heren de rust in.

Roden kreeg het in de 2e helft helaas niet voor elkaar om het spelbeeld om te draaien. Kansen en corners werden gemist en de scheidsrechters floten erg inconsequent. In het 3e kwart kwam Twente, dankzij slordig balverlies, op een 2-0 voorsprong. Roden zette in op ‘alles of niets’. Vijf minuten voor tijd sleepte Sjors ter Veld nog de 2-1 binnen, maar verder kwam Roden niet. En dat betekent dat het kampioensfeest voorlopig nog even uitgesteld moet worden. Zondag 15 mei om 14.45 uur speelt Roden tegen Arnhem en bij winst zijn ze alsnog kampioen. Ook het tweede team kan zondag kampioen worden. Dat zou een dubbel feestje kunnen betekenen op het sportpark aan de Nieuweweg!