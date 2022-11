Roden krijgt het niet voor elkaar tegen Emmen

RODEN – Roden speelt een prima eerste helft, maar kon niet doordrukken in de tweede helft.

Emmen tekende voor het eerste wapenfeit. In de tweede minuut was het de ploeg van trainer Kevin Waalderbos die een grote kans kreeg. Het schot ging naast het doel van keeper Willems van Roden. Na deze waarschuwing nam Roden het heft, onder leiding van Yska Last, in handen. Een prima combinatie via Last en ter Arkel bracht laatstgenoemde spits Olivier van der Tuin oog in oog met de keeper van Emmen. Zijn schot belandde op de benen van de keeper. Wederom was het Roden dat via Rick Renkema en Last de bal bij Ter Arkel plaatste. Zijn directe schot uit de draai had een beter lot verdiend want de bal viel bovenop de lat. Met een goede organisatie in de verdediging, waarbij Roden vroeg druk zette, kreeg de ploeg van trainer Strating een veldoverwicht. Toch was het Emmen dat een plaagstoot uitdeelde. De voorzet vanaf de rechterkant werd prima weggekopt en in tweede instantie was het Last die zich voor de bal gooide en daarmee een gevaarlijk schot kon blokken. Met opnieuw Last in de hoofdrol met een pass op ter Arkel die via de keeper van Emmen een corner voor Roden opleverde. Uit deze corner van Renkema kwam de bal op het hoofd bij Ter Arkel. Zijn kopbal viel diagonaal in de verre hoek onbereikbaar voor de keeper in het doel. De 1-0 was op dat moment verdiend. Roden wilde doordrukken. Een schot van Last kwam recht op de keeper af, maar hij liet de bal los. In tweede instantie kon Van der Tuin de bal niet intikken. Een prima aanval werd prima voorgezet door de constant op rechts opkomende Van der Graaf maar de bal ging laag voorlangs.

Er was niemand van de voorwaartsen van Roden om de bal in het doel te tikken. Emmen kwam langzamerhand terug in de wedstrijd. Een speldenprik door middel van een kopbal van Emmen kwam recht in de handen van Willems. In de omschakeling kwam Roden in twee passes bij het doel van Emmen. Last schoot recht in de handen van de keeper van Emmen. Renkema lanceerde Rik van Dijk over de linkerkant en zijn schot had zeker in de hoek van het doel gemoeten maar ging over het doel van Emmen. Van der Tuin was er op rechts vandoor maar zijn vervolg in de 16 meter leverde niet het gewenste resultaat op, namelijk een doelpunt. Emmen kreeg nog twee mogelijkheden waarbij keeper Willems goed zijn hoede was. De tweede helft was het Emmen dat de lakens uitdeelde. Roden moest terug en gokte op de counter. Emmen kwam ietwat gelukkig aan de gelijkmaker. Een schot belandde op de rug van Wouter Bousema en viel in de hoek van het doel waar keeper Willems juist de andere hoek indook. Emmen was technisch gezien prima aan het voetballen. Roden stelde daar met hard werken enigszins iets tegenover maar dat ging niet gemakkelijk meer zoals in de eerste helft. De fysieke gesteldheid van de spelers van Roden werd zichtbaar minder waardoor de duels meer door Emmen werden gewonnen. Strating wisselde drie spelers. Colin Been, Leon Draaisma en Enrico Wardenier kwamen meer schwung in de ploeg brengen. Het leverde gelijk een prima kans op voor Hugo Steenbergen die knap van zijn tegenstander wegdraaide en de bal helaas voorlangs schoot. De snelle Been kwam door op links. Op de achterlijn legde hij de bal op Ter Arkel. Zijn schot ging via de buitenkant paal naast. Een ingooi van Roden leverde dom balverlies op, waardoor Emmen in de omschakeling zomaar één op één kwam voor Willems.

De 1-2 was het gevolg en vanaf dat moment kon Roden alleen nog met lange ballen enigszins gevaar stichten. Het leverde echter geen kansen op. Trainer Strating zag dom verlies bij een ingooi. ‘Dat mag nooit gebeuren. We kregen veel kansen maar scoren veel te weinig. Daarnaast krijgen we ook veel doelpunten tegen.’