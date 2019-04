Roden laat geen kampioenwaardig voetbal zien﻿

Wissels in de rust bepalen de 3-2 eindstand voor Roden





RODEN – De echte supporters van Roden spreken van voetbal dat de ondergrens heeft behaald. Het voetbal is de laatste weken van een dermate niveau, dat je je moet afvragen of Roden met dit voetbal in de eerste klas mee kan doen.



De wedstrijd tegen Jubbega kent een Champions League-achtige start. Binnen twee minuten wordt de achterhoede, Bert Roede en Wouter Bousema, op snelheid en alertheid geklopt. Tweemaal is oud Harkemase Boys en Cambuur speler Oebele Schokker de aangever. Beide keren kan hij de bal vrij aannemen en de steekpass geven op de snelle Bakels van ‘Jobbegea’. Er is geen enkele druk om deze goede speler te beletten een bal aan te nemen of te passen.

Het is wel illustratief voor Roden. Te vaak ontbreekt de scherpte bij de start van de wedstrijd en komt het team eerst op achterstand waardoor men waarschijnlijk wordt wakker geschud. Van een team dat kampioen wil worden mag je meer verwachten.

Trainer Harry Zwiers vindt dat zijn spelers zeker niet goed spelen, maar ze werken er hard voor.

Na deze verrassende opening komt Roden een beetje in hun spel. In de vierde minuut wordt een corner van Nick ter Arkel door de vrijstaande Guido Bos goed ingekopt. Stand 1-2. De deze dag op het middenveld spelende Rik van Dijk probeert het met een afstandschot op de kleine keeper van Jubbega. De bal belandt recht in de handen van de keeper. In de vijftiende minuut weer een snelle spelhervatting van Jubbega, waar de verdediging van Roden weer niet goed eruit ziet. Het schot gaat gelukkig voor Roden over. Het is duidelijk te zien dat het centrale duo geen communicatie heeft, wie wat gaat doen. De ietwat onzekere jonge Wouter Bousema is dit duidelijk aan te zien. Het middenveld is op elke plek van het veld te laat om in de duels te komen. De omschakeling naar verdedigen houdt zeer te wensen over. Er is een groot gat tussen middenveld en achterhoede waar Jubbega telkens weer de gevaarlijke spits weet aan te spelen.

Van achter uit wordt de opbouw door middel van lange ballen op de twee spitsen gedaan. Deze ballen worden erg simpel een prooi voor de verdediging van Jubbega. De beide te passieve spitsen doen geen enkele moeite om de bal te ontvangen. Als er dan wel een opbouw gedaan kan worden, is de aanname van de keihard werkende Guido Bos veelal niet goed te noemen. Dan kan het vervolg in de opbouw ook niet soepel verder gaan. Er wordt slecht van A naar B gepasst. Dit is wel voorwaarde om te komen tot een aanval.

In de 35e minuut komt de bal bij de naar links uitgeweken Ter Arkel die een goede voorzet geeft op Van der Tuin, die de bal via de lat over schiet. In het laatste deel van de eerste helft komt Roden meer tot het besef om meer te laten zien. De spitsen komen meer los van hun tegenstander en dit leidt tweemaal tot een slimme steekpass van Wardenier op de snelle van der Tuin. Beide keren redt de keeper. In de rebound kan Wardenier net niet de bal raken om hem in het doel te schieten. Een geweldige vrije trap van Schokker in de bovenhoek van het doel, wordt door keeper Klaas Kleiker op miraculeuze wijze uit het doel geranseld. Kort voor de pauze neemt dezelfde Schokker een korte corner. Hij krijgt de bal terug en kan zomaar richting doel dribbelen. Hij schiet en krijgt de bal in de rebound terug en kan dan nog een keer uithalen, gelukkig voor Roden net naast. Geen enkele speler van Roden valt deze speler aan. Ze blijven afwachten en kijken hoe het afloopt.

De tweede helft grijpt trainer Zwiers in. Rene de Vries en Michel Wardenier lossen Ter Arkel en Smit af. Het dient gezegd, vanaf dat moment staat de organisatie beter bij Roden. Michel Wardenier bekommert zich nadrukkelijk om Schokker, wat zeker effect heeft op het spel van Jubbega. Roden staat ook met een andere uitstraling in het veld. Er is meer strijd. Door deze strijd wordt de snelle spits van Jubbega bijna niet meer aangespeeld en dat is de verdienste van de beter georganiseerde achterhoede van Roden. Het voetbalspel is nog steeds erg onder de maat. Er is weinig beweging om te komen tot goed positiespel. Er is te weinig diepgang op het middenveld, waardoor de twee spitsen van Roden te geïsoleerd komen te staan. Het is veelal de lange bal die gehanteerd wordt op beide mannen voorin. Een goede lange bal van M. Wardenier komt bij Van der Tuin. Alleen voor de keeper is zijn inzet te zacht. In de zestigste minuut wordt dezelfde speler onheus belaagd en een vrije trap is het gevolg. Michel Wardenier ontfermt zich over de bal en schiet met een mooie curve de bal in de kruising van het doel, onbereikbaar voor de keeper. Deze gelijke stand geeft Roden meer energie en Jubbega lijkt het padje kwijt te zijn. Het oude gezegde erop en der over doet hier zijn opgeld. Een goede aanval via Michael Kenter en van der Laan op links wordt door laatstgenoemde laag bij de eerste paal ingebracht. De inlopende Rene de Vries raakt met zijn dikke teen de bal net voor de graaiende keeper van Jubbega en ziet de bal in het doel verdwijnen. Jubbega probeert het daarna nog wel en een diepe bal op de snelle spits, die dreigt te gaan scoren, wordt met een ultieme sliding van Bert Roede teniet gedaan. Roden krijgt via Rene de Vries nog wel kansen. De overwinning is uiteindelijk binnen, maar de samenwerking tussen de beide spitsen van Roden kan in de loop van de competitie nog wel eens gaan opbreken. Roden is te afhankelijk van deze twee.

Trainer Zwiers spreekt van een moeilijke wedstrijd. ‘De wissels zijn bepalend. Ik ben blij dat we drie punten hebben. Het spel is niet goed te noemen. Dat zal de komende weken beter moeten.’

Opstelling Roden: Kleiker; Bousema;Smit (M.Wardenier);Roede;Kenter;Ter Arkel (de Vries);Bos; van Dijk (van Santen);van der Laan; van der Tuin;E. Wardenier

Gele kaarten: Kenter; Roede;van Santen