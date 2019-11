Roden maakt zich op voor intocht Sinterklaas

‘Hij komt, hij komt…’ en dit jaar per paard!

RODEN – Aanstaande zaterdag doet Sint Nicolaas wederom Roden aan. Al een aantal weken wordt er achter de schermen gewerkt aan de intocht van de goedheiligman. Inmiddels staat het dorp in de startblokken en kloppen alle kinderharten vol verwachting. Laat de goede Sint maar komen!

Roy Steendam (inzet) is namens de Vereniging voor Volksvermaken één dan de organisatoren achter het kinderfeest. ‘Samen met Peter Hut zit ik in de zogeheten Sinterklaascommissie’, vertelt hij. ‘Het verhaal van de intocht wordt als ieder jaar kleur gegeven door Jeffrey Linker, Wietze Rozema en Arend Sijtsma. Zij komen ieder jaar weer met een andere invulling. Dat kun je die drie creatieve geesten wel toevertrouwen.’

De intocht van Sinterklaas is altijd aan verandering onderhevig. Het concept staat als een huis, maar enkele details worden nog wel eens gewijzigd. Zo gaat Sint Nicolaas dit jaar ‘terug naar de basis’. Dat wil zeggen dat de Sint dit jaar per paard naar Roden komt. ‘De Sint is een goede ruiter. Waar hij tijdens voorgaande edities vaak in een koets aankwam, komt hij nu dus zelf per paard.’

Uiteraard neemt Sinterklaas ook zijn trouwe assistenten mee. Zo’n dertig Pieten komen naar Roden. ‘Dat zijn overwegend Zwarte Pieten, aangevuld met een handjevol Roetveegpieten’, legt Roy uit. ‘Wat ons betreft verdwijnt Zwarte Piet niet van het toneel, maar we kijken ook naar wat er landelijk gebeurt. Vandaar dat er ook enkele Roetveegpieten zullen zijn.’ Daarnaast lopen er – in navolging van 2017 en 2018 – ook dit jaar weer Glutenvrije Pieten mee. De Glutenvrije Piet is te herkennen aan een schort met het logo van de Glutenvrije Piet. Kinderen met een glutenintolerantie kunnen op de Facebookpagina van de intocht in Roden een tekening downloaden om een vlag te maken. Met de vlag herkent de Glutenvrije Piet de kinderen. De kruidnoten die de Glutenvrije Piet bij zich heeft, worden vooraf met zorg verpakt in kleine zakjes, zodat er geen kruisbesmetting met het reguliere strooigoed kan ontstaan.

De meeste Pieten lopen al enige jaren mee tijdens de intocht van Sinterklaas. ‘Het zijn veelal dezelfde Pieten. Na de Rodermarkt beginnen we zo langzaam aan de assistenten van Sinterklaas uit te nodigen voor de intocht. En gelukkig zijn ze allemaal erg enthousiast om mee te doen.’ Natuurlijk zullen de Turn- en Danspieten niet ontbreken. ‘Die maken er ieder jaar weer een spektakel van’, vindt Roy.

Vanaf één uur ’s middags zal de Heereborch in Roden weer vol staan met kinderen. Om half twee verwachten burgemeester Klaas Smid en Volksvermaken-voorzitter Lammert Kalfsbeek de goedheiligman te kunnen ontvangen. ‘Daarna vertrekt de hele stoet door het centrum richting de Pompstee. Uiteraard is er weer een kleine parade, met een pepernotenmachine en een fraaie auto van Zeller USA Cars’, zegt Roy. ‘De Pompstee is vanaf kwart over twee open en om kwart voor drie wordt Sinterklaas daar verwacht. Aldaar belooft het weer een vrolijke boel te worden. Het is altijd druk in Roden tijdens de intocht en meestal zit de zaal dan ook afgeladen vol. Het gaat ongetwijfeld weer een topfeest worden!’

Het aftellen is nu echt begonnen. Aanstaande zaterdag, 16 november, is de bisschop van Myra weer terug in het Rodense. En dan komt het heerlijk avondje weer snel dichterbij…