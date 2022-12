RODEN – Mannenontbijt zoekt mannen voor ontbijt

‘Onze bijeenkomsten zijn gericht op ontmoeten’



RODEN – Sinds vorig jaar wordt er elke maand een mannenontbijt gehouden in Roden. Dit ontbijt is niet zozeer voor eenzame mannen, maar om mannen met elkaar in gesprek te brengen, even te ontspannen, te zien waar eventueel een hulpvraag ligt en hoe daar weer anderen mensen aan gekoppeld kunnen worden. Maar het is vooral heel gezellig. Het begon allemaal met een idee van een vriend van Rodenaar Albert van Veen. Deze vriend had het te druk om het zelf op te pakken, dus schakelde hij Albert in om dit mannenontbijt op te zetten. Albert wilde zijn vriend wel ter wille zijn, maar wilde niet alleen de kar trekken. Uiteindelijk zocht hij Gerard van der Woude op, die het ontbijt ook wel zag zitten. Aldus geschiedde. ‘Het mannenontbijt is een sociaal gebeuren waar mannen van alle leeftijden en alle geloofsovertuigingen welkom zijn. Hoewel we zelf een kerkelijke achtergrond hebben, is dit niet uit geloofsovertuiging opgezet. Sterker nog, we willen ons juist niet christelijk profileren.’

Albert komt zelf uit Urk, waar hij in de scheepsbouw werkte. Hij kwam uit liefde in Roden terecht: ‘Ik werd verliefd op een schoonheid uit het noorden, die kon ik niet weerstaan.’ Samen met die schoonheid ging hij uiteindelijk in Roden wonen.

‘In Urk ontstonden op een gegeven moment mannenconferenties. Deze waren gericht op open en eerlijk met andere mannen spreken over de zaken des levens. Als man was en ben je vooral snel bezig met werken en carrière maken, terwijl het belangrijkste in het leven je gezin is. Deze mannenconferenties waren en zijn daarop gericht. Er werden dan vragen gesteld als: wanneer heb je voor het laatst tegen je vrouw gezegd dat je van haar houdt? Of haar mee uit genomen? Hier werd de positie van de man besproken als vader, echtgenoot en buurman. Omdat het altijd beter kan. Het mannenontbijt heeft daar wel iets van, maar is natuurlijk wel echt iets anders. Onze bijeenkomsten zijn echt gericht op ontmoeten. Het doel is ook om vriendschappen te laten ontstaan. Het is al voorgekomen dat mensen met elkaar afspreken om eens samen te gaan wandelen. En misschien is er iemand die eens een klusje wil laten doen, en zijn er weer anderen die het leuk vinden om dat te doen. We brengen mensen samen.’

Het mannenontbijt is gelinkt aan de Noordermannen, maar is er geen onderdeel van. ‘Dat willen we juist niet. Nu doen we de oproepen voor het mannenontbijt via de mail van de kerk die de boodschap verspreidt. Dus komen er ook mensen op af die bij de kerk zijn. Van dat exclusieve willen we af. Iedereen is welkom, het gaat bij deze bijeenkomsten niet over het geloof, maar over het samenzijn. We profileren ons als neutraal, niet als christelijk.’

Er zijn zo’n 3 à 4 mannen die de kar trekken en tussen de 6 en 10 mannen die komen ontbijten. ‘We gaan dus wat harder aan de bel trekken omdat we meer dan genoeg ruimte hebben voor nog meer mannen. De gasten die komen zijn rond de 60, sommige wat jonger, andere wat ouder. Maar wat jongere mannen zijn ook van harte welkom.’

Iedereen is welkom om aan te schuiven bij het mannenontbijt in de Scheepstraschool. ‘Aanmelden kan via mij op 06-19762727 of via Gerard van der Woude op 06-54644347. Meedoen kost 5 euro, waar we natuurlijk het ontbijt van betalen. Maar dan houden we nog iets over, wat we opsparen, zodat we ook eens een spreker kunnen uitnodigen. Het ontbijt is dus elke eerste zaterdag van de maand.’