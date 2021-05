Roden start met 023 team

‘Sfeer is een must om een team te smeden’

RODEN – De voetbalvereniging Roden start het seizoen 2021/2022 met een 023 selectieteam.

Dit team zal worden ingeschreven in de nieuwe KNVB competitie welke voor deze doelgroep zal worden opgezet. Waarom komt VV Roden tot dit initiatief? Het komend seizoen en de jaren daarop volgend zal er een groot aantal spelers vanuit de jeugdafdeling doorstromen naar de senioren. Voor deze leden wil VV Roden ook een podium creëren.

Op zondagmorgen ergens voetballen lokt spelers niet echt om te blijven voetballen. VV Roden wil haar jonge spelers de kans bieden te blijven voetballen en wat niet onbelangrijk is, op niveau blijven spelen. Daarnaast ziet de club het ook als een goede stap richting het 1e elftal. Ervaring opdoen en op niveau trainen en spelen tegen teams van gelijk niveau is noodzakelijk om op 1e klas niveau te kunnen instromen. Het 023 team zal als opleidingsteam een mooie stap kunnen zijn naar de eerste selectie. De competitie zal zoveel mogelijk op zaterdag worden afgewerkt. Mede door het al twee jaar niet uitspelen van de competities missen jeugdige voetballers ( 017/019) een groot deel van hun opleiding in de laatste jaren van deze mooie periode in hun voetballeven. Het gebrek aan competitie, de spanning van de wedstrijd, de strijd en het winnen en verliezen ervaren, wordt node gemist.

Als trainer is Simon Bos aangesteld. Simon was afgelopen jaar verantwoordelijk voor het tweede elftal. De Onder 23 competitie zal een nieuwe ervaring worden voor de trainer. Hij heeft veel met oudere en ook jongere spelers gewerkt. Bos ziet het als een mooie uitdaging met dit toch talentvol Onder 23 team in een competitie te gaan spelen, waar zich veel gerenommeerde clubs voor hebben ingeschreven. Hij is erg benieuwd of de jeugd van VV Roden met deze competitie mee kan komen.

Bos wil graag een bijdrage leveren aan de jonge spelers waarvan de stap naar de senioren veelal nog wel eens te grote stap is gebleken. Op voetbaltechnisch gebied is de intentie van Bos de spelers naar een hoger niveau te brengen. Tevens door zijn ervaring hoopt hij op persoonlijk vlak de spelers ook goed te kunnen begeleiden. Bos vindt sfeer een must om een team te smeden. Leuke activiteiten naast het voetbal horen daar ook bij. De doelstelling van Bos is dat de spelers de aansluiting naar het 1e elftal kunnen maken.

De vv Roden wil jonge spelers de kans bieden op niveau met leeftijdsgenoten te voetballen. Het is mogelijk dat er zelfs een 2e team Onder 23 kan worden samengesteld. Zoek je als jonge voetballer de uitdaging om met leeftijdsgenoten op niveau te spelen, meld je dan bij vv Roden.

De jongens welke in dit team gaan spelen kunnen ook op zondag aansluiten bij het eerste elftal. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Hagenauw tel. 0618806525