RODEN – De straatverlichting siert Roden inmiddels al vele weken, maar nu de decembermaand vordert is ook elders in het dorp steeds meer de kerstsfeer te proeven. Zo ook op de rotonde van het Julianaplein, waar gemeentewerkers afgelopen maandag druk bezig waren een grote kerstboom te plaatsen. Het klusje nam even in beslag, maar het resultaat mag er zijn. Van kerstweer is nog geen sprake, van kerstsfeer des te meer!