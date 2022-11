Roden – TVC’28 eindigt zonder winnaar

RODEN – Roden pakte in eigen huis een verdienstelijk punt tegen TVC’28.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd er een minuut stilgestaan bij het overlijden van oud-lid en speler Wim Niemeijer. Roden was zeer gehavend. Het mistte door blessures Olivier van der Tuin, Hugo Steenbergen, Jesper Smit, Michel Wardenier. Verder was Kevin de Vries geen onderdeel meer van het eerste elftal. Enrico Wardenier heeft te kennen gegeven meer tijd aan zijn gezin te besteden. Daarnaast was Nick ter Arkel geschorst. Al met al moest trainer Freddie Strating een heel erg jeugdig team in het veld zetten. Roden mistte met name in de voorhoede de bovengenoemde spelers. TVC’28 had voorin een aantal grote en snelle spelers die veelal met een lange bal werden gezocht. Voor keeper Willems was er de eerste 20 minuten niet veel aan de hand. De ploeg uit Tubbergen had wel meer de bal maar gevaar leverde dat vooralsnog niet op. Roden kon er aanvallend ook weinig tegenover stellen. In die periode werd Willems met twee schoten onder vuur genomen. De jonge keeper stond op de goede plek. Door een zeer onnodige handsbal van de linkervleugelverdediger van TVC kreeg Roden op zo’n 20 meter van het doel een vrije trap. Uitblinker Yska Last belastte zich met deze vrije trap. Met een prima trap en curve verdween de bal onbereikbaar voor de keeper van TVC in de kruising. Een 1-0 voorsprong voor Roden, die uit de lucht kwam vallen. Lang kon de ploeg van Strating niet van de voorsprong genieten. Binnen twee minuten werd de voorsprong in een achterstand omgebogen. Twee standaardsituaties lagen ten grondslag aan de doelpunten. Niet adequaat verdedigen gaf twee keer dezelfde speler van TVC de mogelijkheid ongehinderd in te koppen. Roden moest even op adem komen. TVC wilde verder doordrukken maar dat lukte niet echt. Een prima pass van Rick van Dijk op Colin Been zette de jonge spits alleen voor de keeper. Zijn schot werd door de keeper tot corner verwerkt. Door een grove fout in de TVC verdediging gaf Leon de Rink de kans op de gelijkmaker. Ook ditmaal was de keeper attent op het schot van De Rink. Een gevaarlijke voorzet van TVC werd niet goed beoordeeld door keeper Willems en Mettari van der Graaf. Gelukkig voor Roden was de spits van TVC niet attent genoeg. Een 1-2 ruststand was een redelijke afspiegeling van de wedstrijd. Martijn Smit was het die de 2-2 binnentikte na een corner, waarbij de bal in de kluts bleef hangen en voor de voeten van Smit belandde. Na deze gelijkmaker kwam er meer druk van de ploeg uit Tubbergen. Echt gevaarlijk werd het eigenlijk niet. De prima organisatie in de verdediging onder leiding van Wouter Bousema hield knap stand. De krachten vloeiden langzaam wat weg bij Roden. Een corner werd bij de eerste paal gelukkig voor Roden naast gekopt. Roden moest het doen met uitvallen. Met een prima pass van Rick Renkema op de ingevallen Niek Griepsma kon de lange spits net niet met een lage voorzet Colin Been bij de tweede paal bereiken. In de slotfase werd het nog een aantal keren hectisch omdat TVC hun grote mannen in de strijd gooiden bij corners. Na een afgeslagen corner van TVC floot scheidsrechter Rene Wiedijk uit Alkmaar voor het einde. Een groot compliment voor de jonge ploeg van Roden want door de getoonde strijd en de wilskracht werd het behaalde punt als een overwinning gevierd. Trainer Strating was in zijn nopjes met het onverwachte gelijke spel. ‘We zitten in een lekkere fase waarin we punten pakken. Dat is een compliment aan de groep want het was even improviseren.’