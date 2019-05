Roden valt stil

RODEN – De herdenking van de Oorlogsslachtoffers op de begraafplaats in Roden, mag ook dit jaar indrukwekkend worden genoemd. In stilte liep men richting de begraafplaats, alwaar de kranslegging werd verzorgd en er een korte herdenking plaatsvond. De begraafplaats, door leerlingen van de Esborg en de gemeente keurig voorbereid, werd door vele inwoners bezocht. Er waren ook leerlingen van ’t Hoge Holt aanwezig. Wethouder Jeroen Westendorp verzorgde de kranslegging en was zichtbaar geroerd door de herdenking.