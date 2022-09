Roden wint knap van Drachtster Boys

RODEN – Tijdens de Noordenveld Cup leek het er op dat Roden een moeilijk seizoen ging krijgen. In de bekerwedstrijd tegen Drachtster Boys zat er zeker een stijgende lijn in het spel. Trainer Strating had de afgelopen weken dan ook weer de voltallige selectie tot zijn beschikking. In deze wedstrijd ontbraken door blessures Wouter Bousema, Jesper Smid en Michel Wardenier. Conditioneel zag het er veel beter uit dan een aantal weken terug.

Roden begon niet super geconcentreerd, want voordat ze ook maar de bal überhaupt hadden aangeraakt, stond het al met 0-1 achter. Het was even zoeken want Drachtster Boys begon fanatiek aan de wedstrijd. Na zo’n 10 minuten kon Roden zich meer met het spel bemoeien. Een voorzet van Enrico Wardenier landde op het hoofd van David Jansen. In vrije positie had de blonde reus zeker kunnen scoren. De keeper redde de kopbal van Jansen met een prima redding. Het wel jeugdige Roden speelde zoals jeugd veelal speelt. Er werd te snel de lange bal gespeeld op de spitsen Ter Arkel en Been. Het middenveld kon geen ondersteuning aan de spitsen bieden. Toch leverde een lange bal gevaar op. Colin Been werd op links diep gestuurd. Hij was alleen en zocht het in een prima actie naar binnen. Zijn daarop volgende schot werd door de keeper verwerkt tot corner. Na zo’n 25 minuten werd een prima combinatie aanval vanuit het middenveld opgezet. Wardenier zocht de vrijstaande Rick Renkema die met een goede pass Been in de ruimte wegstak. De dribbelaar schoot de bal onder de keeper door in de verre hoek. 1-1 stand. Vanaf dit moment werden er ineens prima korte combinaties door Roden op de mat gelegd. Het resulteerde in een paar prima schoten van Nick ter Arkel en Yska Last. Last liet zien weer veel meters te willen maken. In zijn enthousiasme zou de tiener minder snel de lange bal moeten gaan hanteren en het meer zoeken in de korte combinaties. Tot aan de rust waren beide teams meer aan elkaar gewaagd.

De tweede helft begon net zoals de eerste helft. Veel druk van Drachtster Boys in de vorm van vijf corners achter elkaar. Gelukkig voor de verdediging van Roden kopte de tot driemaal toe geheel bij de tweede paal vrijstaande speler van Drachtster Boys, naast. Uit het niets was het Roden, dat via Ter Arkel, na een prima voorzet van Wardenier, op een 2-1 voorsprong kwam. Stofzuiger Kevin de Vries liep tegen een gele kaart aan. Zijn manier van spelen leverde veel balbezit op, maar soms ging het met iets te veel enthousiasme. Roden combineerde prima en Ter Arkel bracht Yska Last in stelling, die de 3-1 aantekende. Zijn schot was onhoudbaar voor de keeper. De eerdere corners van Drachtster boys leverden al gevaar op. Bij weer een corner kon de spits van Drachtster Boys geheel vrijstaand bij de tweede paal de 3-2 wel raak koppen. Inmiddels werd er volop gewisseld. Ter Arkel zette de bal laag voor maar Olivier van der Tuin en Hugo Steenbergen konden hun voet niet goed tegen de bal zetten om te scoren. Drachtster Boys bleef gevaarlijk bij corners, maar keeper Oosterloo was op zijn post. Roden kreeg nog een prima kans. De diep gelopen De Vries zette met links voor op Van der Tuin. Geheel vrijstaand raakte de spits totaal verkeerd. Het was Colin Been die Roden met een prima actie en dito schot de 4-2 op het bord zette. Achterin was het David Jansen die als vanouds veel ballen weg kon koppen. Last zette Mettari van der Graaf met een dieptebal aan het werk. De jonge verdediger kwam oog in oog met de keeper en dacht de bal af te kunnen geven aan de meegelopen Van der Tuin. De keeper had dit door en voorkwam hiermee een zeker doelpunt. Al met al een prima wedstrijd van Roden. Men liet zien conditioneel er beter voor te staan en het veldspel krijgt steeds meer vorm.