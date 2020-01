Roden wint met grote cijfers van GOMOS: 6-2

Norgers in tweede helft onmachtig in burenruzie

RODEN – GOMOS liet het lelijk zitten in de tweede helft. Het team kon het niet bolwerken tegen een beter Roden in de tweede helft. Enrico Wardenier was voor de Rodenaren met drie doelpunten het goudhaantje in deze derby. Mede dankzij zijn drie doelpunten, liep de thuisploeg de tweede helft vrij eenvoudig uit naar een 6-2 overwinning.

Nadat vorige week het gelegenheidsteam van Roden veel goodwill had gewonnen bij het publiek, was het deze wedstrijd de beurt aan de ‘vertrouwde’ formatie van Harrie Zwiers. De eerste helft leek het er niet op, want het eerste half uur had GOMOS het heft in handen. Aangemoedigd door vele meegereisde supporters (waarvan enkelen het vooraf aangekondigde vuurwerkverbod niet zo letterlijk namen), trokken de Norgers ten strijde.

De duels van de jongens van trainer Martin Drent werden gewonnen, mede doordat GOMOS veel druk op de achterhoede van Roden zette. Roden had moeite met deze druk en kwam in de eerste helft eigenlijk niet tot een fatsoenlijke aanval. Het dient gezegd dat het duel meer een ‘flipperkastwedstrijd’ was in de eerste helft. Slordig omgaan met balbezit leverde veel balverlies op. Dat was mede te wijten aan het zeer slechte veld.

GOMOS was gevaarlijker in de eerste helft. Een diepe bal van Ronald Sloots bracht Guido Koolen in stelling. Zijn schot ging voorlangs, maar de bal bleef in het spel. De voorzet van Ivo Drenth werd van de doellijn gehaald door David Jansen. Een vrije trap van Sloots smoorde in de muur en uit de aansluitende corner ging de kopbal van Roy Slachter net over. De snelle en veel bewegende Robert Elsinga kreeg nog een aantal mogelijkheden, maar zijn vizier stond niet op scherp. De handige Ivo Drenth was in een aantal momenten niet bij machte om de score te openen. Na een half uur was het eerste aanvallende feit voor Roden daar. Het schot van Robin van der Tuin ging voorlangs. Roden kwam iets meer tot leven, want de dreiging van de counter was er steeds. Rick Renkema ondernam nog een schot, maar deze werd geblokt. De afvallende bal kwam voor de voeten van Nick ter Arkel. Zijn schot trof geen doel. Tien minuten voor de pauze werd ter Arkel op rechts gelanceerd. Zijn lage voorzet kwam achter de verdedigers van GOMOS langs in de voeten van Van der Tuin. Richard Meursing trachtte het onheil met een sliding te voorkomen. Hij bracht Van der Tuin met de sliding ten val en de goed leidende van Dongen zag er een strafschop in. Dit klusje werd door Enrico Wardenier geklaard: 1-0. Kort voor de pauze kwam Van der Tuin op links goed door. Hij legde de bal terug op Renkema, die geheel vrijstaand de bal over het doel schoot. Op slag van rust werd Bert Roede de bal afgepakt door Jordi van Esch. Hij legde de bal terug en het schot van Edwin Rozenveld kwam – via de lat – bij de in buitenspelstaande Robert Elsinga terecht. Zijn doelpunt werd terecht wegens buitenspel afgekeurd.

De tweede helft een feller en beter spelend Roden wat nu de duels van GOMOS ging winnen. Roden gaf meer druk naar voren en dat bracht nu de Norgers meer in de problemen. Het leverde veel kansen op voor Roden. Van der Tuin kwam één-op-één met keeper Maurice van der Velde. De pas 17-jarige doelman kwam als winnaar uit de strijd. Een kopbal van de vrijstaande Wardenier ging even later net over. Vanuit een corner van Renkema kopte Jansen eveneens de bal net over het doel. GOMOS kwam zelden meer op de helft van Roden. Elsinga gaf met een steekpass Drenth de kans op de gelijkmaker. Zijn schot werd geblokt. Ter Arkel van Roden kon vrij opstomen over het midden van het veld. Zijn schot trof geen doel, terwijl er verschillende andere mogelijkheden waren om tot succes te komen. Na precies een uur spelen bracht Renkema met een prima pass Wardenier in stelling. Zijn beheerste lobje over de keeper bracht de stand op 2-0. Gomos gaf het op. Een vrije trap van Rutger van der Laan viel over de muur in de uiterste hoek van het doel. Keeper van der Velde had geen schijn van kans en de wedstrijd leek met een 3-0 voorsprong beslist. Een mooie pass van Jasper Kobes op van der Tuin bracht de spits weer alleen voor de keeper. Wederom was de keeper de winnaar. Een foutje van keeper Kleiker bracht nog enigszins de spanning terug. Guido Koolen was attent toen de keeper de bal losliet, waardoor het 3-1 werd. Even later besliste Roden de wedstrijd, met nog minder dan vijftien minuten op de klok. Wardenier werd door Kobes in stelling gebracht en de spits schoot goed wegdraaiend van zijn tegenstander de bal in de korte hoek. De stand 4-1 was nog niet genoeg in deze doelpuntrijke derby. Een schot van Elsinga werd niet verwerkt door Kleiker en in de rebound was Drenth er bij de kippen bij om de 4-2 aan te tekenen. En daarmee waren nóg niet alle goals gevallen. Een goede pass van de ingevallen Guido Bos op Van der Tuin werd nu wel door de spits goed afgerond: 5-2. Het slotakkoord was voor de 17-jarige Jasper Kobes. De Rodenaar speelde met veel drive en beloonde zichzelf met een treffer. Hij tekende voor een spectaculaire 6-2 eindstand.

Een uitermate zwak spelend GOMOS was er de oorzaak van dat Roden won, was de conclusie van trainer Martin Drent. ‘We zijn in de tweede helft erg ver door het ijs gezakt.’

Trainer Harry Zwiers zag zijn ploeg het eerste half uur worstelen maar na de 1-0 kon zijn ploeg het vertouwde spel spelen. Zeker de tweede helft na de 2-0 was het zelfvertrouwen er helemaal en was zijn ploeg de baas op het veld.

Man van de wedstrijd: David Jansen (ultieme inzet)

Geel: Renkema(Roden); Meursing (Gomos)

Toeschouwers: 450

Opstelling:

Roden: Kleiker; Smit; Jansen; Roede; Iedema (Bousema); Ter Arkel; Kobes; Renkema(Dijks); van der Laan (Bos); van der Tuin; Wardenier

Gomos: van der Velde; Meursing; Sloots; Slachter (Verra); Siegers; van Esch (Tonckens); Drenth; Smit; Elsinga; Rozenveld.