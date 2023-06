Roden wint na een Houdini act bij GOMOS en speelt voor behoud van de 1e klasse

‘GOMOS degradeert naar de 2e klasse’

RODEN – Met lange rijen voor de kassa bleek wel dat de belangen erg groot waren. Met zo’n 1300 toeschouwers was dit sinds lang de best bekeken wedstrijd na GOMOS tegen AJAX.

Trainer Drent was voorafgaande de wedstrijd positief gestemd over de uitslag. Dit zijn de potjes wat er toe doet. Een gelijkspel betekende nacompetitie voor GOMOS. Trainer Strating was stellig in zijn mening: ‘Wij spelen ons veilig voor degradatie.’

Beide ploegen kwamen onder de gele rookbommen en vuurwerk het veld op. Nadat de rook was opgetrokken floot scheidsrechter Knol uit Groningen de wedstrijd in gang. Het was erg aftasten voor beide teams. Na 10 minuten kon het eerste schot van de wedstrijd voor GOMOS worden genoteerd. Van Esch schoot over het doel van invaller keeper Tarik Kalfsbeek. Vaste keeper Niels Willems had vorige week zijn sleutelbeen gebroken. Een grote fout van Michel Wardenier van Roden leverde een grote kans op voor Jannes Siegers. Zijn inzet werd door Kalfsbeek met de voet gered. De eerste helft was verder een gezapig potje. Beide teams leden veel balverlies en creëerden weinig kansen. Een schot van Leon Draisma werd in de kiem gesmoord om gevaarlijk voor doelman Koning te worden. Een vrije trap van van Esch werd bij de eerste paal bijna binnengetikt maar David Jansen was attent om de bal weg te werken. Een ongelukkige handsbal van Rik van Dijk leverde zowaar een kans op voor GOMOS. De vrije trap van Siegers ging via de muur over het doel van Roden. Kort voor rust was er grote ontsteltenis. Een loslopende hond betrad voor vele minuten het speelveld. Na zeker 4 minuten kon de hond door zijn baas worden ingerekend. Dat was eigenlijk het meest opvallende aan de eerste helft.

De tweede helft bood iets meer strijd. GOMOS liet zich iets meer gelden. Bij Roden viel Yska Last in tijdens de rust. De jonge speler was op de bank gezet omdat hij te laat voor de bespreking van de wedstrijd was. Een voorzet van de op links opgekomen Guido Koolen kwam bij topscorer Siegers terecht. Na een goede balaanname was zijn schot te slap om Kalfsbeek te verrassen. Roden had het lastig in deze fase. Veel corners van GOMOS kant leverde wel gevaar maar geen doelpunten op. Of het was keeper Kalfsbeek die goed op zijn post was. Siegers had de kans op de voorsprong voor GOMOS. Kalfsbeek was met een goede redding met zijn linkerbeen goud waard voor Roden. Op dat moment leek het dat Roden er niet meer aan te pas kon komen. Voorin werden de ballen snel ingeleverd en was er niet voldoende stootkracht bij de voorwaartsen. Van der Tuin was onopvallend en Steenbergen kon niet de juiste draai vinden. Last kwam dreigend door op links en na een kapactie naar binnen ontbeerde zijn schot de goede richting. Ter Arkel kon vrij inschieten na een uitval van Roden maar was recht op Koning van GOMOS afgevuurd. Guido Koolen gaat na dit seizoen op een lager niveau binnen GOMOS spelen. De ijverige linksback had in de laatste wedstrijd zijn carrière kunnen bekronen met een doelpunt. Zijn schot werd wederom door Kalfsbeek uitstekend gepareerd. Het leek erop dat de wedstrijd onbeslist zou blijven. Ter Arkel, was er op rechts vandoor. Zijn voorzet kwam bij Last terecht. Na wat geklungel schoot de naar Harkemase Boys verkassende youngster op doel. De bal werd ongelukkig door een verdediger van GOMOS aangeraakt, waardoor doelman Koning kansloos werd. De bal verdween onbereikbaar voor de doelman in het doel van GOMOS. Met nog een kwartier te gaan moest GOMOS alles op de aanval gooien. Met veel hoge voorzetten werd het doel van Roden bestookt. Onder aanvoering van Michel wardenier en David Jansen kon Roden de winst naar zich toetrekken. Een onwaarschijnlijke ontknoping waar niemand rekening mee had gehouden, behalve trainer Strating. Voor GOMOS waren de druiven zuur. Ze had te lang op een gelijkspel gehikt en toen het wilde het niet echt meer. Voor GOMOS rest degradatie na een seizoen waar elk team in de 1e klasse van elkaar kon winnen. Voor Roden staat er nog een nacompetitie toetje op het programma. Het was voor Roden een Houdini act want eigenlijk leek het er niet meer op dat zij de nacompetitie kon halen.

Opstellingen:

GOMOS: Koning; Meursing; Bosman; Slachter (Rozenveld);Koolen (Assman); Smit; Drenth; van Esch (rood); Siegers; de Vries; Wegdam (van der Heide).

Roden: Kalfsbeek; van de Graaf (S. Jansen); Wardenier; D. Jansen; van Dijk; ter Arkel; Been (Last); van der Tuin; Renkema; Steenbergem (de Rink); Draisma (Smit).