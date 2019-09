Roden wint na moeizame eerste helft afgetekend bij Annen

ANNEN – Roden heeft afgelopen weekend met 1-5 afgerekend van VV Annen. Beide ploegen speelden exact één helft goed. Een goede eerste helft van Annen en een superslecht eerste half uur van Roden liet in de tweede helft juist de keerzijde zien. Toen was Roden de baas en Annen geen schim meer van de eerste helft.

Roden werd de eerste helft op alle fronten afgetroefd door een fel jagend Annen. Een onzeker ogende achterhoede van de ploeg van Harry Zwiers liet nogal wat steekjes vallen. In zowel verdedigend als opbouwend kwam de ploeg niet of nauwelijks over de middenlijn. Supporters van Roden gaven aan dat ze zich beter op de braderie van Annen hadden kunnen storten, want het spel van hun favorieten was niet om aan te zien. De geteste gehaktbal kreeg wel een acht.

De spitsen van Roden werden niet bereikt. Mede door slordigheid in de opbouw, maar ook de beweeglijkheid van de voorwaartsen was te weinig om ook maar enig gevaar te kunnen stichten bij het doel van Annen. De kersverse tweede klasser Annen had eigenlijk de marge na de 1-0 verder uit kunnen breiden. Keeper Klaas Kleiker stond goed op zijn plaats. De aanvallers van Annen hadden het vizier ook niet erg op scherp staan. Na een rommelige fase halverwege de eerste helft kreeg Roden iets meer grip op het spel van Annen. Vooral via de rechterflank middels Nick ter Arkel creëerde Roden enige kansen. Een voorzet van ter Arkel kwam voor de uitstekend spelende Rick Renkema net te hoog om de bal tegen de touwen te koppen. Kort voor de pauze liet van der Tuin zijn individuele klasse eventjes zien door een goede actie. Het schot werd niet goed verwerkt door de keeper en de aanstormende Enrico Wardenier werd door een speler en keeper onreglementair gestopt. Scheidsrechter Boerema was resoluut en besloot tot een penalty. Deze werd door Wardenier via de binnenkant paal verzilverd waarmee hij zorgde voor een 1-1 ruststand.

Na de pauze een andere organisatie bij Roden. Nieuwkomer David Janssen had nog wat aanpassingsproblemen en de tegenvallende Rutger van der Laan moest ook het veld verlaten. Respectievelijk Bert Roede en Yonathan Ahlers waren hun vervangers. Roden nam het heft in handen en Annen kwam er niet meer aan te pas. De aanvallen golfden constant richting doel van Annen. Dit resulteerde in de 50e minuut in de 2-1 voorsprong voor Roden. Na slecht uitverdedigen van de keeper kwam de bal in de voeten van Wardenier, die direct de pass op van der Tuin in staat stelde zijn doelpunt te maken. Binnen tien minuten werd de wedstrijd beslist. Een overtreding op Van der Tuin en de daaropvolgende gegeven strafschop werd door Wardenier benut. Kort daarna werd de verdediger van Annen opgejaagd en de te kort teruggespeelde bal op de keeper zag Wardenier wel heil in. Hij zette de keeper onder druk die de bal tegen Wardeniers lichaam aanschiet. De bal rolde richting het doel waarop Wardenier simpelweg de bal in het lege doel kon schieten. Het goede doorzetten van Rick Renkema leverde op, dat de bal voor de voeten Van der Tuin viel, die de bal hoog en droog in het dak van het doel van Annen schiet. Eindstand derhalve 1-5. Ietwat geflatteerd, maar Roden liet zich de tweede helft van een iets betere kant zien.