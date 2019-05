Roden wordt kampioen en is voor het eerst in hun bestaan eerste klasser﻿

RODEN – Onder grote belangstelling is Roden kampioen geworden van de tweede klasse. De spitsen van Roden maakten het verschil aan de Norgerweg. Robin van der Tuin geeft met drie treffers zijn visitekaartje af.

Een ware vuurwerkshow met rookgordijnen is de opmaat voor de wedstrijd. Het is wel uniek te noemen dat de ploeg na hun promotie in 1975 naar de tweede klas nu de promotie naar de eerste klasse maakt. Dit ook nog in het 90 jarig bestaan van de club. Een mooi succes voor trainer Harry Zwiers.

Het kan niet op bij VV Roden dit seizoen. De dames en heren van de club behalen het kampioenschap. Mooi is het om te zien dat de dames, Rianne, Karin, Maud, Marianne en alle andere meiden een erehaag vormen bij opkomst van de spelers. De line-up zijn de spelers van JO 11/3. De supporters zorgen voor het grote vuurwerk vooraf en geven de wedstrijd dat wat een kampioenswedstrijd verdient. De voorzitter en sponsor Henk van Bergen gaan uit van een overwinning. De sponsor zal trots zijn als dit plaatsvindt, want zijn bijdrage is hier zeker debet aan. In de voorafgaande lunch met sponsoren en vrienden is iedereen ervan overtuigd dat het zal gaan lukken.

Roden laat zien vanaf het begin voor de overwinning te gaan. In de tweede minuut geeft Nick ter Arkel een perfecte voorzet op Robin van der Tuin, die overtuigend de bal tegen de touwen kopt. Kort daarna is Rik van Dijk doorgestoten en vergeet de bal terug te leggen. In plaats daarvan schiet hij en levert dit slechts een corner op. Maikel Kenter gaat op links de combinatie aan met Rutger van der Laan. De voorzet van Kenter gaat voorlangs het doel. Wederom op links een aanval. Van der Laan speelt van der Tuin in de diepte die de bal op de tweede paal legt. Rik van Dijk kan de bal koppend niet de juiste richting geven om tot scoren te komen. De aansluitende corner levert een gevaarlijke situatie op, maar de bal verdwijnt voor het doel langs. Helpman laat zich niet onbetuigd. Ralph Boekema laat keeper Klaas Kleiker kansloos bij een lobje, maar de attent reagerende Bert Roede haalt de bal van de doellijn. Een slechte pass van Rik van Dijk op Guido Bos door het centrum van het veld brengt de aanvoerder dusdanig in de problemen dat het een corner voor Helpman tot gevolg heeft. De corner wordt bij de eerste paal ingebracht, waarbij de verdediging van Roden niet scherp oogt: 1-1. Roden beseft dat meer dient te doen om de overwinning veilig te stellen. Nog voor de pauze laten van der Tuin en ter Arkel zien hoe gevaarlijk de thuisclub kan zijn. Ze komen evenwel niet tot scoren. Direct na de thee komt de thuisclub weer sterk uit de kleedkamer. Een afgemeten voorzet van Rutger van der Laan op Van der Tuin levert al snel de 2-1 voorsprong op. Een goede volley laat de keeper van Helpman kansloos. Roden wil het afmaken. Een indraaiende vrije trap van Michel Wardenier komt op het hoofd van Guido Bos die zijn kopbal helaas door de keeper ziet worden gekeerd. Een geweldige solo van Enrico Wardenier op links verraadt de kwaliteiten van de topscorer. Na goed doorzetten gaat hij de combinatie aan met Bert Roede. Zijn hakbal komt terug bij Wardenier, die niet zelfzuchtig is en de bal afgemeten op de vrijstaande Van der Tuin speelt. Zijn derde goal van de dag is een bevrijdende. Helpman lijkt het er bij te laten zitten. Een duidelijke overtreding op spits Wardenier wordt door de prima leidende scheidsrechter Aalders weggewuifd. De aansluitende aanval levert een onbesuisde actie van Bert Roede op, waardoor de bal op de stip belandt. De penalty wordt onberispelijk ingeschoten: 3-2. De laatste minuten zijn meer spannend dan mooi. Het laatste fluitsignaal is dan ook erg bevrijdend voor Roden. Het kampioenschap is een feit en promotie naar de eerste klasse is behaald.

Trainer Zwiers zegt dat hij een fantastisch en voldaan gevoel heeft. Over het hele seizoen is het verdiend te noemen, daar Roden constant bovenaan heeft gestaan.

Toeschouwers: 750

Opstelling: Kleiker, Smit (Bousema), Roede, Wardenier M, Kenter, ter Arkel, Bos, van Dijk (van Santen), van der Laan (Brouwer), van der Tuin, Wardenier E.

Man van de wedstrijd: Robin van der Tuin.