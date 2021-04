Rodenaar Twan van der Wolde in nationale finale Prinses Christina Concours

RODEN – Woensdag 21 april stond de negentienjarige Rodenaar Twan van der Wolde in de nationale finale van het Prinses Christina Concours, het belangrijkste Nederlandse klassieke muziekconcours voor jonge musici. Bekende musici als pianist Wibi Soerjadi en harpisten Lavinia Meijer en Remy van Kesteren wonnen eerder al het concours.

Tenor Van der Wolde maakt deel uit van het zangensemble Fier, dat verder bestaat uit mezzosopraan Sophia Faltas, countertenor Wilko Koekoek en bariton Jitze van der Land. ‘Ik begon als kleine jongen op zesjarige leeftijd met zingen bij het Roder Jongenskoor,’ vertelt Van der Wolde. ‘Daar zing ik tegenwoordig nog steeds, maar nu als gastzanger.’ Bij het koor leerde hij Wilko Koekoek kennen en ook Jitze van der Land, eigenlijk lid van het Martini Jongenskoor in Sneek, zong wel eens mee.

Tegenwoordig volgen de drie zangers een opleiding aan het conservatorium in Groningen. ‘Aan het begin van de coronacrisis kwam één iemand met het idee om een ensemble te vormen, omdat zingen met een klein clubje nog wel kon en makkelijker is dan in een koor.’ Via Wilko Koekoek kwamen de heren bij Sophia Faltas terecht, die bij Koekoek op de middelbare school zat en nu het Practicum Musicae in Den Haag volgt, bedoeld voor universitaire studenten die ook veel aan muziek doen.

Dat het ensemble besloot mee te doen kwam omdat zij een doel wilden hebben. ‘Daar is een concours heel geschikt voor,’ aldus Van der Wolde. Vanwege corona vindt het concours dit jaar geheel digitaal plaats, wat betekent dat het ensemble een filmpje moest opsturen. ‘Het is natuurlijk leuker om voor publiek op te treden, maar het voordeel is dat je wel ervaring opdoet met het maken van filmpjes,’ aldus Van der Wolde. Dat ging Fier goed af, want het won de eerste prijs in regio noord. Ook won het viertal een masterclass bij een Nederlandse musicus naar keuze en de concertprijs, een ontwikkelingstraject met workshops in combinatie met podiumervaring op verschillende podia in Nederland.

Tijdens de finale zong Fier drie stukken. Het eerste stuk was Ave Verum Corpus van William Byrd, een stuk uit de renaissance waarin het offer van Jezus wordt bezongen. ‘Dat stuk hebben we vanaf het begin ingestudeerd. Vandaar uit zijn we op zoek gegaan naar andere stukken.’ Gekozen werd voor een gevarieerd programma in stijl, tekst en taal. Na het Ave Verum Corpus volgde Sweet Day van Ralph Vaughan Williams. ‘Dat is een romantisch stuk uit de negentiende eeuw, dat gaat over de vergankelijkheid van het leven,’ legt Van der Wolde uit. Fier sloot het finale-optreden af met het lied Frühzeitiger Frühling van Felix Mendelssohn-Bartholdy. ‘Dat is weer net iets uitbundiger en gaat over de lente en het begin van het nieuwe leven,’ aldus Van der Wolde. ‘Wat deze stukken bindt is dat het ingetogen begint en steeds meer naar buiten treedt. Dit gaf ons de mogelijkheid om zoveel mogelijk van onszelf te laten zien.’

Van der Wolde is tevreden over hoe de finale ging. ‘We hebben het optreden nog even teruggekeken,’ vertelt hij. ‘Het was heel mooi in beeld gebracht en het klonk ook goed. Ik denk wel dat we een kans maken, maar er zijn heel veel goede muzikanten bij,’ zo zei hij afgelopen vrijdag nog. ‘Het is ook wel bijzonder dat een zangensemble in de finale staat, want dat gebeurt niet zo vaak.’ Helaas behoorde Fier echter niet tot de winnaars. Van de noordelijke musici viel alleen de Groningse violiste Anna Maring in de prijzen, met een tweede prijs in de categorie van 15 tot 19 jaar. Toch is Van der Wolde al blij met de behaalde prijzen van de regionale finale. ‘We waren al van plan zelf een concert te organiseren, maar dat hebben we nu al bereikt door het winnen van de concertprijs.’

Ook na de nationale finale van het Prinses Christina Concours blijft Fier samen zingen. Momenteel is het ensemble bezig om een programma vast te stellen. Hoe dat eruit komt te zien weet Van der Wolde nog niet. ‘In ieder geval staan er stukken van Sweelinck op, omdat het we erachter kwamen dat het dit jaar het Sweelinckjaar is. Voor de rest zijn we nog op zoek.’

Voor de toekomst hoopt Van der Wolde met Fier meer podia te bereiken. ‘Dat we de concertprijs hebben gewonnen stimuleert daarbij.’ Het liefst zou hij willen optreden in de kleine zaal van het concertgebouw. ‘De spiegelzaal voor radio 4 zou ook wel leuk zijn. Wie weet kunnen we zelfs internationaal gaan, naar Duitsland of zo. Maar dat is iets voor later.’

Foto: MajankaFotografie