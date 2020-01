Rodense jaar zonder rijbewijs vanwege ‘chaos’ CBR

‘Problemen bij grote instantie hebben consequenties voor inwoners’

RODEN – Dat het bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen een zooitje is, is geen geheim. Het CBR is druk bezig om enige orde in de chaos te scheppen en stelde zelfs oud-D66 voorman Alexander Pechtold aan om hier leiding aan te geven. Gerda Kluitenberg uit Roden is één van de mensen die tegen de stugge organisatie van het CBR aanliep. Dat resulteerde erin dat zij een jaar lang zonder rijbewijs door het leven moest.

De vriendelijke Gerda Kluitenberg is niet iemand die snel naar de pers stapt om haar beklag te doen. Maar ze vindt dat wat haar het afgelopen jaar is overkomen, zeker benoemd mag worden. ‘Omdat andere mensen hier ongetwijfeld ook tegenaan lopen. En dat is gewoon niet goed’, stelt zij.

Haar ‘avontuur’ met het CBR begon in oktober 2018. ‘Toen heb ik verlenging van mijn rijbewijs aangevraagd. Dat moet iedereen die 75 jaar of ouder is om de vijf jaar laten doen. Mijn rijbewijs zou in januari 2019 aflopen, dus ik dacht in oktober ruim op tijd te zijn’, stelt Gerda. In januari van dat jaar bleek het rijbewijs nog niet bij de gemeente Noordenveld te liggen, waarop Gerda contact zocht met het CBR. Dat contact zou het afgelopen jaar steeds frequenter plaatsvinden, omdat er geen uitzicht was op wanneer ze haar rijbewijs zou kunnen ophalen.

‘Ze snapten het daar ook niet helemaal, gaven ze toe’, vertelt Gerda. ‘Ik heb meerdere keren contact gehad en vaak stelden ze mij gerust: er werd aan gewerkt, het rijbewijs zou komen. En steeds dacht ik: nu komt het! Maar dan kwam het wéér niet.’ Ook Joop, Gerda’s man, voelde dat er iets niet klopte. ‘Telkens als je contact opnam, dan merkte je gewoon dat er chaos heerste. Dat was erg frustrerend.’

Gerda heeft relatief gezien nog mazzel, want haar man Joop beschikt wel ‘gewoon’ over een rijbewijs. ‘Maar het afgelopen jaar was er een periode waarin hij even niet kon rijden. Dan ga je op zoek naar ander vervoer.’ Dat andere vervoer was in het geval van Gerda en Joop bijvoorbeeld de VOR-bus. ‘Een prachtig initiatief en mooi om eens mee te maken’, zegt Gerda. ‘Maar eigenlijk is het niet goed dat wij hier gebruik van moesten maken, want mijn rijbewijs had er gewoon moeten liggen.’

Naast de VOR-bus werd er af en toe een beroep op de kinderen gedaan. En als dat ook niet kon, was er gelukkig het OV. ‘De bushalte ligt hier om de hoek, dus dat valt wel mee. Maar ik denk ook aan mensen die minder geluk hebben. Die geen partner hebben die kan rijden, geen kinderen hebben die hen ergens heen kunnen brengen en die niet zomaar met het Openbaar Vervoer kunnen. Zij zijn aan hun huis gekluisterd wanneer ze geen rijbewijs hebben. Dat is absoluut niet goed.’

Ook tv-programma Zembla vestigde al eens de aandacht op de problemen bij het CBR. Dat was in april. ‘Het bleek vooral met het verlengen van de rijbewijzen niet goed te gaan’, zegt Gerda. ‘Wij herkenden de problemen die in het programma werden geschetst.’

In december 2019 kwam het einde voor de ‘rijbewijsperikelen’ voor Gerda in zicht. Ze ontving een brief waarin stond dat ze haar rijbewijs kon ophalen bij de gemeente Noordenveld. Toen ze zich keurig bij Burgerzaken meldde, kreeg ze nul op rekest. ‘De gemeente had nog niks ontvangen. Zij belden direct met het CBR om het op te lossen. Ze hebben meerdere keren gebeld zelfs, ze hebben echt hun best gedaan. Het CBR kwam op haar beurt heel onduidelijk over.’

Twee dagen later ontving Gerda opnieuw een brief. Hierin stond dat het rijbewijs opnieuw moest worden aangevraagd. Opnieuw sprong Burgerzaken voor Gerda in de bres. ‘Zij hebben meteen weer met het CBR gebeld. En dat werkte, want op 30 december belde Burgerzaken dat mijn rijbewijs er eindelijk was.’

Hiermee sloot Gerda een jaar zonder rijbewijs af en kwam er een einde en haar regelmatige contact met het CBR. Er was opluchting, maar er waren ook vraagtekens. Hoe goed zou Gerda nog achter het stuur zijn? ‘Ik vroeg me af of ik misschien weer rijlessen moest nemen. Het was echt weer wennen. Ik ben met Joop even door de buurt gereden. Gewoon dertig kilometer per uur, niet harder. Het zal langzaamaan weer moeten groeien denk ik. Wie weet dat ik alsnog rijlessen moet nemen.’

Gerda wil maar aangeven dat het niet meevalt om een jaar lang je rijbewijs kwijt te zijn. En dat het extra frustrerend is dat het probleem bij de instantie zelf ligt. ‘Daarom vind ik het belangrijk dat er aandacht aan wordt besteed. Problemen bij een grote instantie hebben consequenties voor de inwoners. Zo zie je maar.’