Rodense Mariet Schedler ontwerpt gloednieuw monument

‘Uitermate spannend, maar ook ontzettend leuk’

RODEN – Dat de herdenking van 4 mei en viering van 5 mei dit jaar onvergetelijk mag worden genoemd, is een understatement. Liever hadden betrokkenen het anders gezien maar het coronavirus gooit roet in het eten. De pijlen zijn inmiddels gericht op volgend jaar, wanneer niet alleen de bevrijding groots gevierd zal gaan worden, maar er ook een nieuw monument wordt onthuld in Roden. Beeldend kunstenaar Mariet Schedler kreeg de opdracht voor het ontwerpen van het kunstwerk. ‘Het is uitermate spannend’, zegt de in Roden gevestigde Schedler.

Kunstenaars moeten tegenwoordig leuren met hun werk om er een boterham mee te verdienen. Dat hoef je Mariet Schedler niet te vertellen. Al bijna vijftig jaar is ze beeldend kunstenaar. Het gekke is dat ze voor het monument juist werd benaderd door Stichting Herdenken Noordenveld. ‘Ze hebben mij de opdracht gegeven, zonder dat ik mij ergens voor hoefde aan te melden’, zegt Schelder. ‘Blijkbaar was men bekend met mijn werk en vonden ze het aansluiten op het idee.’

De Rodense begon haar carrière als kunstenaar met raku, een vorm van keramiek. ‘Het leuke is dat de steen die ik voor het monument gebruik, wel wat van raku weg heeft.’

Het monument wordt drie meter hoog en komt tegenover de bibliotheek te staan. ‘Eigenlijk zou het in november van dit jaar worden onthuld, maar vanwege de vertragingen van het HOV-project wordt het volgend jaar mei verwacht’, aldus Schedler. Het monument heet ‘Vertrekpunt’, waarmee een link naar het verleden gelegd. Vanaf die plek werden in 1942 namelijk mensen weggevoerd om nooit meer terug te keren. In 2020 is het vertrekpunt een plek waar eenieder weer naar terug kan komen.

Juist dit gegeven maakt dat het monument een sterke symboliek moest krijgen. En dus zocht Schedler een ‘krachtige steen’. ‘Ik wist meteen dat ik een grote steen wilde hebben’, zegt ze. ‘Ik werd daarin overigens volledig vrij gelaten. Héérlijk, die vrijheid.’ Uiteindelijk vond ze een mooie leisteen bij Dijkzand in Nuis, waar die steen eerst ook zal blijven. Pas wanneer het HOV-project zo goed als afgerond is, kan de steen naar Roden komen.

‘Het vertrek heb ik willen verbeelden door kraanvogels als symbool te kiezen’, zegt Schedler, die het acht kraanvogels in cortenstaal heeft uitgesneden. De vogels zijn tussen de dertig en veertig centimeter groot en worden bevestigd met sterke pinnen. ‘Het idee staat al helemaal’, zegt de kunstenares. ‘Ik wilde eerst iets met foto’s doen, maar dat lukte niet. Een cirkel van vogels lukte wel. Het is een eindeloze cirkel van gaan en terugkomen, dat moeten de vogels uitbeelden.’

Schedler maakte een schetsontwerp en stuurde die naar de Stichting Herdenken Noordenveld. ‘Zij waren er erg blij mee. En voor mij was het ontzettend leuk om zelf alles te bedenken. Daar was ik dan ook erg blij mee. Dat is honderd keer leuker dan een opdracht krijgen.’

Spannend is het ook voor de kunstenares die tot nog toe alleen binnenwerk maakte. ‘Het geeft zelfs slapeloze nachten. Dat zal het waarschijnlijk ook geven als het bijna onthuld gaat worden. Maar natuurlijk is het ook gewoon heel leuk. Het is uniek dat ik hier zo voor benaderd ben. Een hele eer.’

Schedler beseft zich terdege dat het standbeeld er nog in lengte van jaren (misschien zelfs eeuwen) zal blijven staan. ‘Ja, dat maakt het natuurlijk extra spannend.’ Toch is ze tevreden over het ontwerp. ‘Het denkproces neemt even in beslag. Ik dacht: laat ik eens uitgaan van een steen. En toen is het gaan lopen. Later kwam het idee met de kraanvogels.’

Nu is het vooral afwachten. De verwachting dat in mei volgend jaar het HOV-project kan worden afgerond en daarmee ook het standbeeld kan worden onthuld. ‘Dat gaan we zien. Als het zover is, kunnen wij binnen één dag de kraanvogels op de steen monteren. Dat moet dan niet al te lang maar in beslag nemen. Het meeste werk doe ik thuis.’

Zo is Schedler ook bezig met het maken van kraanvogels op borden van dertig bij veertig centimeter. Deze borden worden voor vijftig euro per stuk verkocht. ‘Een deel daarvan wordt besteed aan de financiering van het standbeeld’, weet Schedler. ‘Ik zou in totaal acht verschillende borden maken, die in oplages van twintig verkocht zouden worden. Inmiddels heb ik er al 22 gemaakt. Je moet wat in deze tijd.’

De bedoeling is dat, wanneer het monument straks klaar is, het beeld vanuit de Heerestraat al te zien is. ‘En wellicht zal bij toekomstige 4 mei herdenkingen, de stoet vanaf dat monument vertrekken’, aldus Schedler.