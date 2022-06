Roder Avond4daagse in aantocht

‘Samen gaan we er een mooi feest van maken’

RODEN – Samen de paden op, de lanen in. Het kan weer! Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juni wordt de Roder Avond4daagse gelopen. De organisatie belooft schitterende routes en rekent op een hoop deelnemers aan de start. Een nieuw gezicht is huisarts Edith Steenhuisen, die zich geconformeerd heeft aan het vierdaagse wandelevent. Niet geheel toevallig, want zij weet als geen een ander hoe belangrijk bewegen is. Tel daar het sociale aspect bij op, want gezellig is het ook, weet ze uit eigen ervaring. Er zijn al heel wat vriendschappen geboren tijdens de verschillende edities.

Na twee jaar individuele tochten, want ja, corona, haalt het bestuur opgelucht adem. Want wandelen is toch het liefst wat jein gezelschap doet. Als altijd is Harrie Maat verantwoordelijk voor de routes en voor de EHBO en de vrijwilligers. Alles is in kannen en kruiken, weet Harrie die dit jaar kan rekenen op een behoorlijke schare mensen die voor niets een handje willen helpen op één van de vier (en sommigen op alle vier) dagen. Edith heeft genoeg verkeersregelaars gestrikt om de tocht veilig te laten verlopen, laat ze weten. Sportcoach Wouter Meertens heeft de flyers voor de Avond4daagse inmiddels op alle scholen uitgedeeld. Hij hoopt dat er een hoop scholieren meelopen of zich met de hele klas opgeven. Super Albert Heijn zorgt voor een gezonde versnapering voor onderweg. Iedere dag staat de wandelaars iets leuks te wachten, weet Edith. Zo is er woensdag een verrassingsspel waarbij wandelaars letters moeten zoeken en dat tot een woord moeten zien te maken. Dinsdag kun je bij een van de stempelposten een selfie maken en op donderdag wandel je door gebouwen. Ideaal voor mensen die afhankelijk zijn van een scootmobiel of rolstoel, tipt Wouter, want de hele route is verhard. Op de laatste dag mogen wandelaars zichzelf lekker uitdossen in verkleedkleren. De brandweer wacht hen geheel volgens traditie bij de finish op met de waterspuit en muziekvereniging Noordenveld trakteert de lopers op hun nieuwe show. ‘Iedere dag moet een feestje zijn’, vindt voorzitter Arno Kakkenberg die burgemeester Klaas Smid gestrikt heeft voor het startschot.

Vooraf opgeven

‘Wel is het belangrijk dat wandelaars zich vooraf opgeven en dus niet op de dag zelf. Dat kan heel eenvoudig door je in te schrijven via http://avondvierdaagseroden.nl/inschrijven-2022/. ‘Je schrijft je in per persoon of als groep (vanaf acht personen). De kosten bedragen 5,00 euro per persoon en natuurlijk ligt er na vier dagen wandelen een mooie medaille klaar. Daglopers krijgen een herinnering. We starten iedere avond tussen 18:00 en 18:30 uur (laatste avond om 18:45 uur) vanuit sportcentrum De Hullen in Roden. Je kunt kiezen uit routes van 5 en 10 km. De laatste avond starten we om 18:45 uur. De voorinschrijving sluit op 12 juni om 20:00 uur. Dus ik zou zeggen: schrijf je in, dan maken we er samen een mooi feest van!’