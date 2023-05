Roder Avond4daagse van 6 tot en met 9 juni

‘Een wandelfeest met een hoop gezelligheid’

RODEN – De paden op, de lanen in, de Roder Avond4daagse komt eraan! Voorzitter Martijn Knook en secretaris Anita van Hulst beloven prachtige routes en rekenen op een hoop wandelaars. De routes zijn dit jaar door een andere bril bekeken, beginnen Knook en Van Hulst. ‘Ieder jaar evalueren we de vierdaagse. Punt dat vorig jaar naar bovenkwam, waren de smalle paden die in sommige routes zaten. Dat bemoeilijkt de doorstroom. Daarom hebben we nu gekozen voor bredere paden en meer afsplitsingen om een vlotte doorstroom te garanderen. Veiligheid hebben we hoog in het vaandel. Daarom kijken we extra kritisch naar dit soort punten. Ook ligt de vergunningsdruk hoger. Dat heeft te maken met bescherming van kwetsbare natuurgebieden. Het is ons gelukt om leuke, uitdagende en afwisselende routes uit te zetten.’

Vertrek en finish blijft net als andere jaren vanaf Sportcentrum de Hullen. ‘Vanaf de Borglaan, dus aan de achterkant van de sporthal. Dat doen we om drukte op de Ceintuurbaan-Zuid zoveel mogelijk beperken.’ De aftrap van de wandel4daagse is dinsdag 6 juni om 18:00 uur. Van Hulst onthult alvast een tipje van de sluier. ‘Een mystery guest lost het startschot. ‘Heel Roden Loopt’, is het thema van deze eerste dag. Woensdag staan er verschillende beweegborden met ‘doe-oefeningen’ langs de route. Donderdag is als vanouds de dorpsroute, met een walktrough door verschillende gebouwen. Vrijdag, de laatste wandeldag, pakken we lekker uit.’ Wandelaars mogen verkleed meelopen, een dweilorkest en een DJ zorgen voor muziek en ook de brandweer is van de partij. Mooi weer is inmiddels in bestelling, grapt Knook. ‘Duurt iets langer, moet uit China komen.’

Afstanden

Als ieder jaar zijn er ook nu twee afstanden te lopen: 5 en 10 kilometer. ‘Bijzonder is wel dat het verschil tussen beide zo groot is. Zo’n 1100 wandelaars lopen 5 kilometer tegenover 150 deelnemers die10 kilometer lopen. We hopen nu toch echt dat meer mensen die laatste afstand pakken. De 10 kilometer route is bij uitstek geschikt voor volwassenen. Er zijn zoveel loop- en wandelclubjes in Roden en we weten allemaal dat bewegen gezond is, dus pak mee, die avond4daagse, is ons advies!’

Meelopen kost slechts 6 euro voor een hele week. Ook ouders die meegaan als begeleider betalen 6 euro. Iedere volwassene mag 4 kinderen onder de 12 jaar onder zijn of haar hoede nemen. Volwassen begeleiders die elkaar om de dag afwisselen, kunnen volstaan met één kaartje. Eén dag lopen kan ook. Dan betaal je 3 euro. Voor lopers die 4 dagen volmaken ligt er een mooie medaille klaar. Lopers die voor één dag gaan krijgen een leuk vaantje. ‘We proberen de prijs zo laag mogelijk te houden. Gelukkig lukt dat dankzij sponsoren. Iedere dag krijgen de lopers onderweg een lekkere versnapering. We maken er een echt wandelfeest van met een hoop gezelligheid!’

Inschrijven voor de Roder Avond4daagse kan online via de website avondvierdaagseroden.nl. De inschrijving is geopend en sluit op 4 juni om 20:00. Inschrijven ter plekke op de dag zelf is niet mogelijk. Updates zijn te volgen via Instagram en de Facebookpagina van de avond4daagse Roden.

Verkeersregelaars

Het bestuur is nog naarstig op zoek naar vrijwilligers. Met name verkeersregelaars zijn hard nodig, weet Van Hulst. ‘Zonder vrijwilligers geen evenement! Gelukkig beschikken wij over een aantal heel trouwe mensen die de avond4daagse een warm hart toedragen. Daar zijn we erg blij mee. We hopen dat er meer mensen zijn die ons tijdens de vierdaagse of een dag willen helpen. Wie dat ziet zitten mag een mailtje sturen naar info@avondvierdaagseroden.nl.