Roder Avond4daagse zet in op gezonde snacks﻿

RODEN – De nieuwe JOGG-studenten van Noordenveld Nino Klieverik en Gijs van den Heuvel gaan kinderen en ouders wijzen op het belang van gezonde voeding tijdens de Roden Avond4daagse. Om alvast een voorproefje te geven hebben de mannen prachtige dingen gefikst van gezonde lekkernijen. Wat dacht je van de bananendolfijn? Of de piratenappel? Al die heerlijkheden zijn ten toon gesteld op een tafel op de fruitafdeling van Albert Heijn in Roden, de super die ook de gezonde versnaperingen verstrekt tijdens de avond4daagse.

Eerst even in vogelvlucht het programma. De jubileumeditie (de Avond4daagse Roden bestaat 5 jaar) start op dinsdag 21 mei bij Sportcentrum de Hullen. Om 17.30 sporthal open, om 18.00 uur de start van 5 en 10 kilometer. Dansschool Dance Devotion zorgt voor een lekkere warming-up. Uit ieder jaar wordt een mooie route gekozen. Woensdag 22 mei start de wandeltocht om 18:00. Deze avond staat in teken van JOGG, Jongeren op gezond gewicht. Tijdens de tocht zal aandacht gegeven worden aan het thema overgewicht bij jongeren. Voor de deelnemers wordt er dagelijks een gezonde versnapering beschikbaar gesteld door Albert Heijn. Nino en Gijs hebben bij de supermarkt een stand ingericht met mogelijkheden voor gezonde hapjes. Ook leuk: wie een ‘gezonde selfie’ maakt, maakt kans op een van de drie prachtige waterflessen! Donderdag voert de tocht, onder begeleiding van livemuziek door het dorp én door verschillende gebouwen. Op de finaledag mogen de wandelaars verkleed het pad volgen. Dance devotion zal wederom een warming up verzorgen. Om de deelnemers van de 5 en 10 km gelijktijdig binnen te laten komen zal de 10 kilometer starten vanaf 18.00 uur en zal de 5 kilometerroute om 18.45 starten. Uiteraard wordt de afsluiter weer een feestje met livemuziek en (als ’t een beetje meezit) de brandweer die zorgt voor wat verkoeling.

De voorinschrijving is geopend tot 19 mei, daarna kan er alleen nog in de Sporthal na ingeschreven worden. Het is ook mogelijk om één dag mee te lopen. Meer informatie vind je op de website www.avondvierdaagse-roden.nl.