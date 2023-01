Roder Boekenmarkt brengt 24.500 euro op

RODEN – Nu de resultaten van de pinautomaten binnen zijn, kan de omzet van de Roder Boekenmarkt worden vastgesteld. Op donderdag 28 dec kwamen 900 betalende bezoekers en op vrijdag 29 december waren dat er 750 Samen zorgden zij voor een omzet van 24.500.

Als de beperkte onkosten zijn verrekend blijft er ongetwijfeld ruim 10.000 euro over voor de beid goede doelen. (De Ghana-werkgroep en de Stichting Oost-West-Kontakten, die ondersteuning geeft aan hulpprojecten voor de burgers in Oekraïne). Voorzitter Arie van Klei is niet alleen blij met dit mooie financiële resultaat, maar ook met de vele complimenten van de bezoekers. Zij vonden niet alleen de boekenmarkt erg groot, maar ook prima gerubriceerd, zodat je makkelijk de weg kon vinden in de meer dan 50.000 kwalitatief goede boeken, honderden puzzels en duizenden dragers van beeld en geluid.

Met een pasjessysteem werd het aantal gelijktijdige bezoekers beperkt tot 150. Hierdoor kon een ieder rustig rondscharrelen en boeken uitzoeken en hoefden ze niet lang in de rij bij de kassa te staan. De klanten waardeerden deze beperkte drukte, ook al moesten ze soms even buiten wachten. Ook door het bijvullen van de boekenplanken na de eerste dag leidt tot een goede spreiding van het bezoek over beide dagen.

De voorzitter wil graag zijn dankbaarheid overbrengen aan alle mensen die boeken hebben ingebracht, ook dank aan de meer dan 100 vrijwilligers voor het sorteren en prijzen van de boeken ,het afrekenen en de catering. En natuurlijk ook dank aan de ruim 1600 kopers. Arie van Klei wenst een ieder veel leesplezier in 2023 en nodigt een ieder uit om in november weer veel boeken in te brengen voor de volgende boekenmarkt