Roder en Zevenhuister muzikanten lanceren nieuwe band: Hilversum3 is terug!

RODEN/ZEVENHUIZEN – Corona is gelukkig niet alleen maar ellende. Het dwingt ook tot creativiteit. Zo ook bij de muzikanten Eddy Tinge, broer Michel Tinge, Axel de Meijer en Coenraad van Meekeren. De mannen gebruikten de coronatijd voor het schrijven van eigen nummers. Wat begon met een EP met vier nummers, is uitgegroeid tot een album met twaalf tracks. ‘Zonlicht’ heet de single die vandaag uitkomt, tevens de titelsong van het album dat begin volgend jaar verschijnt. Puntje: de nummers lagen er al maar de band had nog geen naam. Had. Want een brainstormsessie heeft geresulteerd in Hilversum3, de zender die vandaag precies 35 jaar geleden uit de ether werd gehaald.

‘Het is alweer 35 jaar geleden dat een legendarisch tijdperk werd afgesloten’, begint singer songwriter en bandlid Eddy Tinge. ‘De radiozender is voor de 50 plussers een begrip. De tijd dat je op je kamer zat en muziek luisterde, cassette bandjes opnam omdat muziek niet overal verkrijgbaar was’, herinnert Tinge zich. ‘Hilversum3 gaf ons de muziek die ons vormde. Muziek waar je naar luisterde. Muziek met een intro. Muziek die nog steeds raakt. En bovenal muziek die ons inspireerde. Als eerbetoon aan Hilversum3 en alles wat ons daaraan herinnert hebben wij onze band dan ook deze legendarische naam gegeven.’

De band maakt nieuwe muziek, met een sausje van de Hilversum3-tijd, vertelt Tinge. ‘We maken eerlijke muziek, met echte instrumenten. Gitaren en piano en géén computermuziek zoals je dat tegenwoordig veel hoort. Glooiende akkoorden, close harmony en pakkende melodieën, dat is wat we brengen. Begin 2021 komt het debuutalbum uit. En omdat in de tijd van radiozender Hilversum3 wij ook naar platen luisterden, wordt het album ook geperst op vinyl en uiteraard ook digitaal uitgebracht via Spotify en Apple Music.’ Als de nummers goed ontvangen worden is theater de volgende stap, als het aan de mannen ligt. ‘We zijn geen band voor in een feesttent maar juist heel geschikt voor het theater. Het is echte luistermuziek wat we brengen. En theaterervaring hebben we met het Noord Nederlands Muziektheater inmiddels. Maar goed, dat zou een mooie vervolgstap zijn. Eerst dat album maar even uitbrengen’, besluit de ambitieuze muzikant. Op het album luister je naar Nederlandstalige teksten, op eerlijke muziek. Deze mix vormt de makkelijk in het gehoor liggende liedjes. Luister op Spotify, Apple Music, YouTube of via de website www.hilversum3.com