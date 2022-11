Roder hockeydames verliezen in een fysiek gevecht van Spitsbergen

RODEN – De dames van MHC Roden reisden af naar Spitsbergen in Veenendaal. Beide ploegen staan in de middenmoot van de competitie. Roden was bezig aan een sterke reeks van 3 overwinningen op rij. Dus het ging vol zelfvertrouwen die kant op. Bij aankomst werd de toon meteen gezet door de dames van Spitsbergen. Spelen we tegen meisjes van 9 vroegen ze zich hardop af doelend op Isabel Schollema en Nienke Vorenkamp. Niet veel later gaf dezelfde Schollema op het veld antwoord. De bal werd subtiel door de benen van deze Spitsbergse dame gespeeld. Het werd een erg fysieke wedstrijd en daar werd door de matig fluitende arbitrage weinig aan gedaan. Roden kwam in het 1e kwart op een 0-2 voorsprong. Aanvoerder Brink maakt de 0-1 en de 0-2 werd gescoord door Anouk de Vos. Daarna werd Spitsbergen nog feller en liet Roden zich de kaas van het brood eten. Spitsbergen kwam op gelijke hoogte en kwam zelfs op voorsprong in het 4e kwart. 2 doelpunten hadden eigenlijk afgekeurd moeten worden. De ene werd met de voet in het goal gewerkt en de andere werd met de bolle kant afgemaakt, maar ze telden wel. Roden toonde veerkracht en maakte nog geen minuut na het 3e doelpunt van Spitsbergen weer gelijk. Maar tegen 13 man(inclusief 2 scheidsrechters) bleek het moeilijk hockeyen. Veenendaal maakte in 4 minuten tijd nog 2 doelpunten en won met 5-3. (Foto: Isabel Schollema in actie)