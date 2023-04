Roder hockeyheren uitgeschakeld in de beker, maar winnen in competitie

RODEN – Afgelopen vrijdag was het sportpark van MHC Roden afgeladen vol. De 6e ronde van de beker stond op het programma. Een derby van jewelste, want GHBS uit Groningen kwam op bezoek. Beide ploegen kennen elkaar goed en in beide ploegen spelen mannen met een verleden bij de andere club. Bart Wevers en Fokke Fennema spelen nu voor GHBS, maar doorliepen de jeugdopleiding bij Roden. Bij Roden hebben Floris Veenhoff, Hugo Kwant, Jasper Hoogenberg, Thijmen Rooks en Tim Kühr in het verleden bij GHBS gespeeld. Laatstgenoemde is nu nog assistent-trainer bij het 1e van GHBS.

GHBS is een topploeg uit de 1e klasse was en Roden is een topploeg in de 2e klasse, dus op papier zou GHBS sterker moeten zijn. Ondanks de regen was het enorm druk langs de zijlijnen en de wedstrijd werd geopend met veel fakkels en vuurwerk. De wedstrijd ging heel lang gelijk op. Beide ploegen kregen kansen op de 1-0. Zo waren Brent Hoekstra en Michiel Fröling dichtbij een treffer voor de Rodenaren. Ook GHBS roerde zich in de wedstrijd en sloeg een keer hard op de lat. In het 2e kwart kwam GHBS op voorsprong. Na een overtreding vlak voor keeper Hoogenberg werd een strafbal toegekend en dit buitenkansje werd benut door GHBS, 0-1.

In de 2e helft werd GHBS wat sterker. Desalniettemin was het Roden dat toch op gelijke hoogte kwam. Na een mooie aanval belandde de bal bij Brent Hoekstra en deze sloeg de bal hard in het doel. De arbitrage floot een prima wedstrijd, maar in het vierde kwart kreeg GHBS een onterechte strafcorner. Oud-speler Fokke Fennema sloeg de bal in het goal en GHBS leidde weer met 1-2. Hierna was de pijp bij Roden leeg. GHBS hockeyde de wedstrijd professioneel uit en gaat door in de beker. Roden bleef met lege handen achter. Het was een enorm spectaculaire wedstrijd met veel publiek.

Zondag mocht Roden in de competitie aantreden tegen HCM in Arnhem. In de heenwedstrijd won Roden enigszins gelukkig en was HCM heel sterk. Maar uit verging het de Rodenaren een stuk eenvoudiger. In het 1e kwart pushte Sjors ter Veld een strafcorner binnen. Roden speelde niet geweldig, maar had wel de controle over de wedstrijd. In het derde kwart pushte Bas Aartsen een strafbal binnen en leek de buit ook binnen. HCM was niet bij machte om het Roden echt moeilijk te maken. Vlak voor tijd maakte Thijmen Rooks nog de 0-3. Roden blijft 2e staan, maar voelt de hete adem van Mezen uit Harderwijk in zijn nek. Na de paasbreak gaat de competitie weer verder. Leeuwarden komt dan op bezoek in Roden. (Foto: Anna Takens)