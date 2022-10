Roder hockeyheren winnen topper in 2e klasse

RODEN – Afgelopen zondag kwamen de mannen van hockeyclub Leusden op bezoek in het hoge noorden. Op basis van de ranglijst beloofde het een spannende wedstrijd te worden. Op dat moment deelden de heren van Roden namelijk de tweede plek met Leusden en \de Groninger Studs. Uit de videoanalyse bleek al dat Leusden een sterke ploeg zou zijn en Roden wist dat het in de hoogste versnelling moest spelen. Een mooie test om te zien waar Roden nou echt staat. Na de promotie van afgelopen seizoen gaat het tot nu toe boven verwachting goed in de 2e klasse..

Dat Roden in die hoogste versnelling moest spelen, werd na een paar minuten tijd direct duidelijk. Na een mooie solo over de achterlijn van een speler van Leusden lag de bal direct achter keeper Hoogenberg in het doel. Roden werd was wakker geschud en begon ontzettend veel energie te leveren. Wat resulteerde in een aantal kansen en corners. Hugo Kwant liet het publiek bijna juichen, maar zijn uithaal verdween via de lat buiten het veld. In het 2e kwart was het dan toch raak. Het eerste doelpunt was een mooie tip-in van Tim van der Kroft. Kwant vond de vrij staande Van der Kroft en die wist wel raad met deze buitenkans. Hij tenniste de bal mooi langs de keeper: 1-1. Niet veel later kon iedereen die Roden een warm hard toe draagt opnieuw juichen. Sjors ter Veld, topscorer van vorig seizoen, was tot nu toe redelijk onfortuinlijk met de strafcorner. Maar dit maal liet hij eindelijk weer eens zien wat voor corner hij in huis heeft. Hij joeg de bal hard in de touwen en dus stond het in de 1e helft 2-1. Roden had grip op de wedstrijd en gaf eigenlijk, op de goal van Leusden en een strafcorner na, geen kans weg.

Roden voelde dat het de wedstrijd kon winnen en straalde dit ook uit. Door de felle mandekking van Leusden ontstonden er grote ruimtes om in te hockeyen. Roden kon zijn spitsen door enkele splijtende passes goed bereiken en was speelde Leusden uit elkaar. In het 3e kwart leidde dit tot strafbal, nadat een speler van Roden onreglementair werd afgestopt in de cirkel. Bas Aartsen pushte de bal hard op de plank en diende daarmee Leusden de genadeslag toe. Leusden probeerde het nog wel en zette hoge druk op de verdediging van Roden, maar hierdoor ontstond er heel veel ruimte achter de eerste linie van Leusden en kon Roden counteren. De grootste kansen waren nog voor Roden, maar het bleef bij 3-1.

Roden doet nu dus echt mee in het top van de 2e klasse. Maar de top 4 staat heel dicht bij elkaar, dus het gaat een hele spannende en leuke competitie worden. Stand in het linker rijtje op dit moment na 6 wedstrijden: 1. Beuningen 18 punten, 2. Roden 15 punten, 3. Groninger Studs 15 punten, 4. Leusden 12 punten. 5. Mezen 10 punten, 6. HCM 7 punten.

Er volgt nu een hockeyvrij weekend. Op 30 oktober spelen de heren opnieuw een wedstrijd om de 2e plek. In Groninger op het Zernike zal het dan de degens kruisen met de Groninger Studenten van Vindicat.