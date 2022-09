Roder horeca belooft fantastisch programma

De Roder horeca is na twee jaar stilstand weer toe aan een goed feest. Alles is uit de kast getrokken om een geweldig programma neer te zetten. De horecaondernemers hebben de samenwerking opgezocht. Eén ding is zeker: de mouwen zijn opgestroopt, het bier staat koud en iedereen heeft er zin in!

Het wordt weer groot feest bij de Pompstee in Roden tijdens de Rodermarkt. ‘We verwachten net als anders een hoop gezelligheid op het feestplein,’ zegt eigenaar Gerard Uiterwijk. ‘Op zaterdag, zondag en dinsdag hebben we pleinmuziek op straat. Dat hebben we met de Pompstee, Albert Ananias en Onder de Linden geregeld. We hebben veel lokale muziek en vooral gezellige feestmuziek.’ Zaterdag is de grote zaal open, waar flink wat mensen verwacht worden. ‘Ik denk meer dan 1000 man. We hebben dan ook weer een mooi programma dat tot een uur of vier doorgaat, zoals de Bolle Jan show uit Amsterdam, zangers uit datzelfde Amsterdamse café, René Karst en de Dikdakkers.’

Janet en Anton van Onder de Linden hebben het al flink druk met de voorbereidingen voor de Rodermarkt. Voor Janet is het de vijfde keer. ‘Ik was in 2017 voor het eerst op de Rodermarkt, toen nog als bezoeker. Ik vond de sfeer ontzettend leuk. En hoewel de voorbereidingen veel tijd en energie vergen, heb ik er toch ook weer zin in. Dit jaar staan we voor het eerst op het voorplein van de Jaarbeurs en binnen in de beurstent. Gasten kunnen daar een lekker biertje of en goed glas wijn drinken, want we doen daar alles in glas. Daarnaast hebben we de beschikking over twee Merrychef highspeed ovens, waarin we eten veel sneller kunnen bereiden dan in een traditionele oven. We zullen dan ook de wat lekkerder en gezondere hapjes aanbieden van een prima kwaliteit. Daarnaast hebben we de beschikking over een friteuse van hetzelfde merk, dus zijn ook onze Elite XL bitterballen te verkrijgen.’

Bart de Vries van het Wapen van Drenthe denkt er helemaal klaar voor te zijn. ‘Dat wil zeggen: bijna klaar. Op het laatste moment moet er altijd nog van alles geregeld worden, maar ik denk dat we alles wel zo’n beetje onder controle hebben.’ Hij hoopt op een hoop gezelligheid met volle zalen en straten. ‘Ik durf niet te zeggen hoeveel mensen erop af zullen komen, maar ik denk flink veel. Op zaterdag en zondag hebben we livemuziek in samenwerking met Mo’s Café op het leukste plein van Roden. Nu hopen dat het weer niet tegenzit!’ Last van veel hogere materiaalkosten heeft hij niet. ‘Alles is wel wat duurder geworden, maar ik merk dat in deze hoedanigheid nog niet echt. Nu staan we ook gewoon buiten, dat scheelt waarschijnlijk.’

Albert Ananias van ’t Olle Posthoes heeft de boel picobello voor elkaar. De muziek op de podiumwagen voor zijn deur organiseert hij samen met Onder de Linden en de Pompstee en dat werkt prima, zegt hij. Zaterdag tussen de parade door staat de Peizer band Haj dat weer voor de deur van zijn kneitergezellige horecaetablissement. Zondag mogen Edwin en Deborah het publiek toezingen vanaf de podiumwagen. Dinsdag doen Melissa en Zweitse Smilda het nog eens dunnetjes over. De biercarrousel staat klaar voor de dorstige kelen en zoals altijd verkoopt Ananias 2 keer 6 glazen bier voor 20 euro. Van de paardenmarkt die dinsdag voor zijn kroeg staat verwacht hij veel. ‘Tussen de 200 en 300 paarden worden aangevoerd. Al valt en staat alles met het weer. Daar kun je moeilijk over doen, maar ik kijk gewoon uit het raam. Als het regent trek ik een jas aan.’