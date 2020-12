Roder horeca blijft strijdbaar

NOORDENVELD – Al maanden moeten horecagelegenheden de deur op slot houden. Ook tijdens de maand die de kers op de taart had moeten worden, blijven restaurants en cafés op last van het kabinet dicht vanwege mogelijke verspreiding van het coronavirus. Strijdbaar blijven ze wel. Een mooi voorbeeld daarvan is deze prachtige boodschap op een bord aan de Brink in Roden. waarin ze iedereen een prettige kerst wenst! De horeca steunen? Dat kan zeker. Veel restaurants bieden een ‘prefab’ kerstdiner die je thuis kunt nuttigen!