Roder horeca verwikkeld in luifelsoap

‘Ze willen geen wildgroei, begrijpelijk. Maar vertel dan wat er wél mag’

RODEN – Al jarenlang proberen horecaondernemers het voor elkaar te krijgen in Roden: een luifel voor hun horecaetablissement zodat terrasbezoekers lekker droog kunnen zitten als het regent. Keer op keer krijgen ze nul op het rekest van de gemeente Noordenveld. Luifels zouden niet passend zijn voor het dorpsaanzicht dat –veelal- uit monumentale panden bestaat. Wel beloofde de gemeente te willen kijken naar een plan met een uniforme uitstraling. Dat plan kwam er maar werd eveneens afgeketst. Over wat er dan wel mag krijgen ondernemers geen antwoorden. Ze zijn het zat. De wethouders Jos Darwinkel en Robert Meijer beloven versneld in gesprek te gaan met de betreffende ondernemers over de kwestie.

Janine van der Heide van Foodcafé is er klaar mee. Al drie jaar is ze bezig om een luifel voor haar zaak te krijgen. Bij de gemeente loopt ze keer op keer tegen een dichte deur aan. Buurvrouw en collega-ondernemer Monique Roossien van Mo’s Café voert al acht jaar gesprekken met ambtenaren van de gemeente. De tenten die ze nu noodgedwongen voor haar zaak zet in de weekenden en tijdens feesten zijn geen gezicht vindt ze zelf, maar je moet wat als je de gasten binnenboord wilt houden. Op haar initiatief kwam de horeca vorig jaar bij elkaar en is er door een externe partij een plan uitgewerkt met een nette, uniforme uitstraling voor de verschillende horecazaken aan de Brink-Heerestraat. Ook dat kon de goedkeuring van de gemeente niet verdragen.

Gedoogd

Wat steekt, is dat sommige ondernemers aan dezelfde horecaboulevard wél een luifel hebben, wat wordt gedoogd. ‘Het Wapen heeft een mooie grote luifel. Wij wilden iets in dezelfde lijn’, begint Van der Heide. ‘De gemeente wil het dorpsaanzicht reguleren is ons verteld. Ze willen geen wildgroei. Dat snap ik nog, maar vertel dan wat er wel mag. Antwoorden krijgen we niet. We lopen continu tegen muren op. Het enige wat mag is een parasol. Maar dat werkt niet. Als het waait word je alsnog nat. Bovendien gaan ze bij harde wind de lucht in. We zien onze gasten zo de straat oversteken als het begint te regenen. De luifel van het Wapen wordt gedoogd omdat die er al zolang hangt. Ook bij Brink 15 en bij de Bakker en de Schenker hebben ze een grote luifel. Daar wordt niet gehandhaafd.’ Bij restaurant Bruut aan de Brink staat sinds kort een overkapping voor de deur. Losstaand, dat wel, maar ook dat mag niet. Het restaurant kreeg een brief van de gemeente met het verzoek het gevaarte te verwijderen.

‘Trekken aan een dood paard’

Vorige week dinsdag besloot Van der Heide om het heft in eigen handen te nemen en een pergola van houten balken op haar terras te schroeven, iets dat wel mag volgens de ondernemer. ‘De volgende dag kregen we direct een belletje van de gemeente. Wat wij deden kon echt niet. We moesten in gesprek blijven met elkaar. Dit was niet de manier hoe we met elkaar omgingen en bovendien was de gemeente bezig met een nieuw terrassenbeleid. Ik heb ze verteld dat we al drie jaar bezig zijn en niet verder komen. We hebben zelfs Koninklijke horeca Nederland ingeschakeld met de vraag of zij misschien contact willen zoeken met de gemeente. Dat is gebeurd. Conclusie: ‘Het is trekken aan een dood paard. Met deze gemeente kom je niet verder.’ Dat is precies hoe wij het ervaren. Zelfs in steden wordt het beleid meer losgelaten. Hier blijft het stug. Ik heb ze uitgelegd: als we geen omzet hebben, halen we de eindstreep niet. Als deze gemeente een bedrijf was geweest, waren ze al tien keer over de kop gegaan. Maar dat is geen nieuws.’

Monique Roossien beaamt het verhaal van Van der Heide. ‘Ik ben al acht jaar bezig. Via de formele weg heb ik een luifel aangevraagd. Afgewezen. Een parasol was de enige mogelijkheid. Nu hebben mijn buren wel een luifel. En de zaak ernaast ook. Beide monumentale panden. Er wordt niet gehandhaafd. Dat maakt me woest. Begrijp me goed, het gaat me niet om die collega’s, iedereen moet z’n brood verdienen. Maar dit is meten met twee maten. Ik heb net weer geïnvesteerd in nieuwe tentdoeken. Dat kost duizenden euro’s. En het lijkt ook nog eens nergens op. Dit moet je als gemeente toch niet willen? Het wordt een rommeltje zo. Het plan dat we vorig jaar als horeca gezamenlijk hebben aangedragen bij de gemeente zag er keurig uit. Glazen luifels afgewerkt met staal. Een mooie, uniforme uitstraling. En in Norg kan alles wel.’

‘Versneld in gesprek met de horeca’

De wethouders Jos Darwinkel (EZ) en Robert Meijer (Vergunning en Handhaving) willen zo snel mogelijk in gesprek met de betreffende horecaondernemers over de kwestie. ‘Iedereen is gebaad bij een mooi centrum met een levende horeca en terrassen. We willen dit graag gezamenlijk oplossen zonder de boel op scherp te zetten via de media. Iedereen heeft het zelfde doel: bruisende terrassen waar zowel inwoners als toeristen kunnen genieten. We zijn al met horecaondernemers in gesprek, ook in Norg en Peize, over eventuele uitbreiding van de terrassen. Dat heeft de ondernemers goed gedaan in de coronaperiode is gebleken. Om te bekijken hoe we dat voor de toekomst kunnen inrichten zijn we in gesprek. We zullen het overkappingsbeleid hier nu in meenemen. De ontwikkelingen in Roden hebben ervoor gezorgd dat dit versneld gaat gebeuren.’ Het Foodcafé heeft inmiddels een bouwstop opgelegd gekregen.