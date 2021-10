Roder (tussen) Boekenmarkt druk bezocht

RODEN – Het normale leven bevalt de Ongenode Gast meer dan uitstekend. Eindelijk weer wat feestjes, openingen en andere gezellige bijeenkomsten met (meestal) leuke mensen in de agenda. Vorige week nog was het even lekker zwieren en zwaaien op de Roner kermis, nu is de Boekenmarkt de reden om de hielen te lichten van kantoor. Ook hier aan belangstelling geen gebrek. De eerste boekwurmen sjouwen met volgepakte boodschappentassen de deur uit.

We worden allervriendelijkst ontvangen door Geert Wolters die bij de deur staat. Met mondkap op nog wel. Dat doet hij omdat veel van de vrijwilligers van ‘rijpe’ leeftijd is, licht hij toe. (Nog) geen lange rijen voor de ingang, maar gezellig druk is het zeker. Op zich ongewoon, een Roder Boekenmarkt in de eerste week van oktober. Maar je moet wat als je zoveel voorraad hebt dat je er bijna het hele pand mee kunt vullen. Wolters is nu al dik tevreden over de aanloop. ‘We hebben er nauwelijks publiciteit aan gegeven. We zijn nog maar net open en er zijn al behoorlijk wat boeken verkocht. Alles is gesorteerd op rubrieken en alfabet, dat maakt onze boekenmarkt uniek. Normaal gesproken komen mensen uit alle hoeken van Nederland. We hebben geprobeerd om het nu een beetje onder de Rodenaren te houden.’ Vooral de afdeling topografie is populair weet Wolters. ‘Mensen zoeken veel naar oude kaarten.’

Even verderop lopen we Harm Jan Meijer tegen het lijf. Hij is een van de bestuursleden van de Boekenmarkt en mede-coördinator van de vrijwilligers. Meijer was ook predikant bij de Catharinakerk in Roden. Mensen zijn in deze tijd op zoek naar alles wat een beetje tot denken geeft, merkt de van huis uit theoloog. ‘Iets dat je helpt om de zin van het leven te vinden. Vroeger had je de verzuiling. Veel mensen hebben dat achter zich gelaten, en dat is ook goed. Maar je merkt dat ze toch op zoek zijn naar een beetje verbinding.’ Een beetje achtergrondkennis in huis is handig voor de bezoekers, regelmatig helpt Meijer mensen met het vinden van het juiste boek. Vrijwilliger en oud-arts Peter Wulp doet dat ook, maar dan vanuit zijn vakgebied. ‘Wij zijn opgevoed met boeken, hebben onze opleiding uit boeken gekregen.’ Meijer knikt. ‘Een derde van mijn eigen bibliotheek staat hier. Ergens moet je een beetje opruimen. Op termijn gaan we verhuizen, we kunnen onmogelijk alle boeken meenemen.’

In een gangpad slingert een meneer het ene boek na het andere boek in een grote tas. Hij is er voor ‘de handel’, vertelt hij de Ongenode Gast. Hij woont in Groningen, maar bezoekt ieder jaar de boekenmarkt om spullen in te slaan voor zijn eigen boekhandel. Iets dat zeker moet lukken gezien ieder item ongeacht auteur, formaat, leeftijd en genre slechts voor één euro vijftig van de hand gaat. In het pad ‘literaire juweeltjes’ komen we Bart uit Groningen tegen. Hij is liefhebber van Nederlandse literatuur. Of er al juweeltjes in zijn tas zitten weten we niet. De heer en mevrouw Van der Brug uit De Wilp zijn vooral geïnteresseerd in films. Ze hebben al een aardige collectie dvd’tjes uitgezocht. Ook voor de handel, zegt meneer. De Nederlandse thriller ‘Overspel’, de hele serie Sex in the City tot de kinderhit Finding Nemo en Mees Kees, je vindt het allemaal op de Roder Boekenmarkt. Maria van der Kroft uit Roden zoekt boekjes van Terschelling. Ze heeft er drie gevonden. Ze is laaiend enthousiast over de boekenmarkt. ‘Het lijkt hier wel een bibliotheek, zo overzichtelijk en netjes is alles gepresenteerd. Het is mooi dat ze nu eindelijke een eigen onderkomen hebben. Mevrouw Kok uit Altena propt een paar romannetjes in haar tas, onder ander die van Lucinda Riley. Is ze dol op. Lekker lezen onder de schemerlamp. Wanneer we er bijna uitlopen treffen we Hans de Rooij, penningmeester van de stichting. Echt druk heeft hij het niet gehad. Er viel bar weinig te tellen de laatste anderhalf jaar. ‘Gelukkig hebben we in december 2019 een enorme klapper gemaakt, dus er was wel een buffer. En we hebben een mooie gezamenlijke subsidie ontvangen van het Oranjefonds. Daarvan hebben we onder andere allemaal nieuwe stellingen kunnen kopen. Dus we hebben zeker niet stilgezeten tijdens corona’. Het oog van de Ongenode Gast valt nog op een paar mooie puzzels. Kan ze vast niet meer stuk bij haar dochter.’ De volgende boekenmarkt is op 28 en 29 december.