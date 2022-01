Roder Zakenkring biedt burgemeester Klaas Smid petitie aan: wij gaan open

RODEN – Het is vrijdagochtend klokslag half elf als burgemeester Klaas Smid op de parkeerplaats van het gemeentehuis staat. De Roder Zakenkring biedt Smid een petitie aan om de noodklok te luiden voor de ondernemers die al ruim vier weken de deur noodgedwongen op slot moeten houden. Het valt niet meer uit te leggen gezien het lage aantal ziekenhuisopnames en het feit dat winkels in omliggende landen wél open zijn, vindt de Zakenkring. Wat het kabinet vrijdagavond ook besluit, de winkels in Roden gaan zaterdag hoe dan ook open, staat in het document. De Zakenkring hoopte op begrip en coulance met handhaving van de burgemeester. Het eerste kreeg het bestuur wel, over het niet handhaven deed Smid geen enkele toezegging. Hij wil eerst de persconferentie van vanavond afwachten. Het interview met burgemeester Smid en Zakenkringvoorzitter Johan Hummel staat straks online.

De volledige petitie is hieronder te lezen:

PETITIE

Roden, vrijdag 14 januari 2022

WIJ

Alle ondernemers in Roden die vallen onder de door overheid genoemde niet-essentiële winkels, zullen zaterdag 15 januari a.s. hun winkeldeuren weer openen voor de consument ook als het kabinet besluit om de lockdown te verlengen.

Het leed wat ons wordt aangedaan door de huidige lockdown is buitenproportioneel en zowel financieel als psychisch niet langer vol te houden.

De frustratie groeit met de dag en wordt gevoed door de situatie in andere landen en door de drukte bij zogenoemde “essentiële winkels”.

De rek is eruit bij iedereen. We waren net weer uit een dal geklommen en dan krijgen we als enige land in Europa weer een lockdown om onze oren in de beste weken van het jaar. De schade staat niet in verhouding tot het aantal ziekenhuisopnames en de financiële compensatie is tot dusver nul!

De cijfers van de ziekenhuizen zijn altijd leidend geweest voor de lockdown maatregelen. Dinsdag lagen er 1102 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, plus 386 op de IC’s (in totaal minder dan 1500). Dit is sindsdien verder afgenomen. Hiervoor moeten 72.000 horeca ondernemers en 125.000 middenstanders (bijna 200.000 in totaal)) hun broodwinning en die van hun werknemers (ca. 800.000) op het spel zetten. Dit betekent per opgenomen coronapatiënt, een sluiting van 133 bedrijven met meer dan 500 thuiszittende werknemers.

We blijven met onderkochte voorraden zitten en kunnen nieuwe leveringen en salarissen amper meer betalen.

Wij vragen aan u als gemeentebestuur om begrip voor onze situatie en voor het feit dat we onze winkeldeuren weer gaan openen. Wij zullen er alles aan doen om op een veilige manier open te gaan conform de per branche opgestelde richtlijnen.

Komt u op voor de leefbaarheid van ons mooie dorp en uw ondernemers? Geef ons de verantwoordelijkheid om dit op goede wijze zonder de onnodige dwang van het handhavingsbeleid uit te voeren.

Was getekend,

Bestuur en leden Zakenkring Roden