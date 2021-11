Roder Zakenkring en Eerste Wijk beklinken samenwerking

‘We kijken nu naar uitbreiding; ondersteuning in groenonderhoud zou een goede mogelijkheid zijn’

RODEN/VEENHUIZEN – Niet iedereen weet het, maar dat de bloembakken en hanging baskets in het centrum van Roden er picobello bijstaan is te danken aan de medewerkers van de Eerste Wijk in Veenhuizen. Ook zorgt de gevangenisboerderij ervoor dat het oud papier in het centrum wordt opgehaald. Een schoolvoorbeeld van een win-win samenwerking, vinden Zakenkring-secretaris Ron Schothorst van en bedrijfsleider van de Eerste Wijk Peter Scholten. Mogelijk wordt de samenwerking tussen de ondernemersclub en de Eerste Wijk nog verder uitgebreid in de toekomst. Ondersteuning in groenonderhoud zou daar een voorbeeld van kunnen zijn. Ook burgemeester Klaas Smid is enthousiast over het initiatief.

Acht jaar lang werd het verzorgen van de bloembakken in Roden geregeld door Entree Vert, een specialistisch bedrijf in het aankleden en verzorgen van straten en pleinen in het westen van het land. Niet ideaal gezien de afstand en bovendien een beste kostenpost, weet Ron Schothorst van de Zakenkring. ‘Jaarlijks kost de verzorging van de bakken aan de lantaarns en de piramides ons tussen de 16.000 en 17.000 euro. We zijn eens om ons heen gaan kijken hoe we dit op een andere manier, liefst lokaal, kunnen oplossen. Via Jan Louwes van de buitendienst van de gemeente kwamen we in contact met Rika Schuiling (Schuiling staat samen met Scholten aan het roer van de gevangenisboerderij) van de Eerste Wijk. Zij zag meteen mogelijkheden. We zijn nu een jaar verder en het bevalt uitstekend’, zegt Ron die mogelijkheden ziet om de samenwerking te intensiveren. Bedrijfsleider Peter Scholten ziet dat wel zitten. Op de Eerste wijk werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, variërend van gedetineerden die het laatste deel van hun straf moeten uitzitten, mensen uit het COA in Assen tot werkloze inwoners uit de gemeente Noordenveld. Ze houden zich onder andere bezig met het kweken van planten, gewassen, het rooien ervan en het verzorgen van openbaar groen. ‘Mensen die op de een of andere manier ondersteuning nodig hebben kunnen hier terecht. Concreet betekent het hoe meer werk we hebben, hoe meer deelnemers we aan het werk kunnen houden. Op dit moment verzorgen we 144 plantenbakken en 20 piramides voor de Zakenkring. Van ophangen tot het bewateren regelen wij. Het water halen we op bij de gemeentewerf in Roden. In ruil daarvoor geven we ook de betonnen bloembakken op de Albertsbaan water. En drie keer per week halen we het oud papier op uit het centrum. Voor ons dit een aantrekkelijk werkgebied. Twintig minuten rijafstand is goed te doen.’

Uitbreiding samenwerking

En als het aan Ron Schothorst ligt blijft het daar niet bij. ‘We zitten nu aan de evaluatie kant. Dan zal zeker aan de orde komen wat we nog meer kunnen doen. Ondersteuning in groenonderhoud zo wat ons betreft een goede optie zijn.’ Burgemeester Klaas Smid is trots op de samenwerking binnen zijn gemeente. Of ook de verzorging van het groen in Roden er inzit, weet hij (nog) niet. ‘We kijken altijd creatief naar mogelijkheden. Als gemeente geven we graag het goede voorbeeld. We hebben het personeel van de sociale werkplaats overgenomen, zij doen onder andere het groenonderhoud in de gemeente. Maar natuurlijk hebben we ook te maken met uitloop. Het is niet ondenkbaar dat er mogelijkheden liggen in die richting.’ Scholten ziet zelf nog kansen voor bedrijfskantines en de kantine van de gemeente. ‘We kweken hier groente en verbouwen landbouwproducten. Hoe mooi zou het zijn dat we die lokaal af kunnen zetten bij ondernemers? Maar je moet niet teveel haast hebben. Ik heb mezelf vijf jaar gegeven om dit op te zetten. We zijn pas anderhalf jaar bezig. Ik heb direct gezegd tegen de gemeente: subsidie hoeven we niet. We willen opdrachten. De Eerste Wijk wordt gerund als een bedrijf. We kweken hier onder andere bomen op voor de gemeente Noordenveld. Van de gemeente hebben we een auto gekregen om deelnemers uit Roden op te kunnen halen die zelf geen vervoer hebben. Dankzij de laadbak kunnen we de auto ook inzetten voor werkzaamheden. Daar zijn we heel blij mee.’

Ook Zakenkring-voorzitter Johan Hummel is enthousiast. ‘Tot een jaar geleden wist ik niet eens dat dit bestond. Na een rondleiding waren we allemaal positief. Het versterkt elkaar alleen maar. En ook op het gebied van duurzaamheid maak je stappen. Of een auto helemaal van uit het westen van het land moet komen om hier de planten te verzorgen of twintig kilometer moet rijden dat maakt wel een verschil.’

De samenwerking tussen de Zakenkring en de Eerste Wijk heeft nóg een leuk voordeel opgeleverd. Zo is Scholten door Entree Vert benaderd om ook andere werken in de regio van hen over te nemen. ‘Inmiddels verzorgen we ook de plantenbakken in Leek, Zuidlaren en Makkum voor Entree Vert. En ze hebben net toegezegd dat dat nog verder uitgebreid wordt. Dat zijn leuke dingen.’ De samenwerking wordt beklonken met een boks. Chauffeur Jelle komt ook net aanrijden. Hij is de vaste plantenverzorger in Zuidlaren. Stipt om zeven uur ’s ochtends, voordat de winkels open gaan, voorziet hij de bloemetjes een plens water. ‘Dat vroege opstaan was in het begin wel even wennen voor hem’, lacht Scholten. ‘Maar dat hebben we er wel ingekregen. Het is hier niet vrijblijvend. Het werk moet wel af. We kunnen niet tegen een ondernemersvereniging zeggen: we slaan het even een weekje over.’