Geen Rodermarkt zonder prominenten

Rodermarkt. Een begrip. Een feest waar veel Roners een jaar naar uitkijken. Waarvoor mensen de maanden, weken en dagen aftellen. Nog snel even langs de kapper gaan, of naar de JOY voor een nieuwe jurk of bloes. De nagels lakken en de schoenen poetsen. Op het feest der feesten ontmoet je mensen die je maar één keer per jaar ziet, verdwijnt er wel eens een verkeerde hand onder een verkeerd rokje. Maar ach, het is maar één keer Ronermaark. En dat dit jaar nog niet alles uit de kast kan, dat is dan maar zo. Veel prominenten gaan in ieder geval zéker even een pilsje pakken!

Oud-notaris Herman Holland slaat de Rodermarktfeestweek nooit over. Herman, meestal te herkennen een de dikke sigaar op zijn lippen, is liefhebber van gezelligheid, mensen ontmoeten en een lekker koud pilsje. Normaal gesproken verschanst hij zich als eerste op het terras van de Pompstee. Dan ziet –ie alle volk binnenkomen, verklaart Herman zijn keuze. ‘Vroeger deden we altijd hetzelfde rondje. Op zaterdag begonnen we standaard bij de Pompstee, schoven door naar Onder de Linden en vervolgens naar boven bij Klaas Pruim. Die kinderen keken zich de ogen uit. ’s Nachts namen we dezelfde route terug. Maandagnacht ga ik altijd met Jan Willem van der Woude op stap. Doen we al jaren. Rodermarkt begint al op donderdag, met de VIP-avond van Volksvermaken en de Jaarbeurs, per toerbeurt bij het Wapen, de Pompstee en Onder de Linden. Alle raadsleden zitten er, de kermisexploitanten en wat VIP’ Rond een uurtje of een is dat afgelopen en daarna is het doppen floppen bij Onder de Linden, de beugelavond. En vrijdag is de opening Jaarbeurs vaste prik. Gezellig man. Rodermarkt is een feest waar Roners trots op zijn, trots dat het hier allemaal kan. Of ik dit jaar ga? Ik heb er nog niet over nagedacht. Als de wind onze kant op staat, begint het wel te kriebelen. Ik zie wel wat er voorbij komt.’

Eén ding staat vast: Hein Schaap gaat zeker. De Roner ondernemer gooit er zijn toko zelfs voor op slot zaterdag. Want ook zijn medewerkers hebben recht op een pilsje en gezelligheid in het dorp, vindt hij. ‘We gaan eerst de parade kijken en dan het dorp in, de terrassen op. Het heeft lang genoeg geduurd. Mensen hebben zin in een uitstapje. De laatste anderhalf jaar is niets doorgegaan. In Eelde is ook alles goed gegaan, dus laten we ophouden met die onzin en gewoon lekker genieten.’

Ook Paul-Reiné van der Wijk is vaste gast van de show. Samen met zijn vrouw Ellen en een vaste club vrienden duikt hij graag het feestgedruis in. Dat dat feestje er dit jaar anders uitziet dan normaal, vindt de beroepscharmeur jammer maar begrijpelijk. Rodermarkt start dit jaar voor zijn eigen voordeur met de Scholenparade. ‘Voor die kindertjes is het ontzettend leuk, we gaan eerst met z’n allen naar de wagens kijken. Daarna gaan we het dorp in. Of dat nu staand of zittend moet, vind ik niet zo spannend. Natuurlijk, we moeten voorzichtig zijn, maar we zijn ook op de wereld om een beetje plezier te hebben.’

Voor Jan Belga geen Rodermarkt dit jaar. De transportondernemer heeft het zo verschrikkelijk druk, dat hij niet weet waar hij de tijd vandaan moet halen. ‘Normaal pik ik altijd een pilsje, maar dat zit er nu niet in. Ik smoor in het werk. Door de Brexit is het een behoorlijk pittig jaar. Ik werk zeven dagen per week momenteel. Hang zo’n beetje aan het zuurstof, haha. De kans is groter dat Fokko zijn gezicht laat zien. Hij zit nu in Engeland, maar is met Rodermarkt weer terug.’

Of Select People-directeur Stephan Bulthuis nog even opduikt, is niet bekend. De Krant heeft hem niet kunnen bereiken voor een reactie. Eigenlijk hoef je het hem nooit te vragen: Bulthuis is er áltijd. Gezellig een beetje kletsen, netwerken onder het genot van een bitterballetje en een drankje. Ook altijd aanwezig: Benjamin Berghuis, in witte bloes, zijn handelsmerk. Of Berghuis voor de komende Rodermarkt de bloes ook nog even onder het strijkijzer doorhaalt, weten we niet.

VV Rodenvoorzitter Hans de Vries gaat zoveel mogelijk het dorp in, laat hij weten. ‘Ik zoek de gezelligheid op, daar hebben we behoefte aan. Vrijdagmiddag heb ik vrij gepland, dinsdag ook. Je spreekt mensen die je het hele jaar niet hebt gezien, mensen die je alleen op Rodermarkt tegenkomt. Heerlijk ontspannen vind ik dat. Vrijdagmiddag loop ik om een uur of vier uur het dorp in om te kijken wat er te openen valt.’

We zullen het dit jaar zonder Jan Buiter en zijn Hennie moeten doen. En dat is raar want Rodermarkt is Jan Buiter. Net zo als Jan Slenema de Lus is. En Albertus Lieffering Peerdjerennen. De reden van de afwezigheid van de Buitertjes heeft alles te maken met hun nieuwe camper. Daarmee toeren ze namelijk richting de Costa del Sol om voor een week of zes weg te blijven. Ongetwijfeld dat ze er een biertje (of meer) op zullen drinken. Zijn Rodermarkt-compagnon Geert de Vries zal naar alle waarschijnlijkheid zijn honneurs waarnemen.

Harm Holman kan de auto op de oprit latenstaan. De fiets ook.Tegenwoordig woont Holman samen met zijn vrouw Netty op stand. Het stulpje van de Holmans bevindt zich op de Brink, achter de kerk. Mocht het zo zijn dat hij op de knieën naar huis moet, is dat ook nog te doen. Voor Holman is Rodermarkt in normale vorm vaste prik. Van VIP-avond waar hij als raadslid aanschuift voor de borrel tot aan de kortebaandraverijen op woensdagmiddag. ‘We zullen het dit jaar in beperkte hoeveelheid moeten doen. Ik voorzie wel dat er nog wel aardig wat mensen op af komen. Het gaat in ieder geval niet aan mijn aandacht voorbij.’

Oud-ODL-uitbater Piet de Boer gaat zeker even een pilsje drinken op het terras. ‘Eerst even de optocht kijken. En zaterdagmiddag is een leuke gelegenheid om een terrasje te pakken. Door corona heb ik veel mensen al een tijd niet gezien.’ Toen Piet de kroeg nog had, ging het er behoorlijk anders aan toe dan nu het geval is. ‘Rodermarkt speelde zich voornamelijk binnen af. ‘Het was vaak slecht weer en toen mocht je binnen nog roken. Alles haalden we eruit. De schilderijen gingen van de wand en op de vloerbedekking legden we hardboard platen. Een mooie tijd. Mensen kwamen van heinde en verre. Ik laat het allemaal lekker op me afkomen. Ergens kriebelt het altijd weer.’

Makelaarsvrouw Gety Brink is altijd van de partij. Slaat normaal gesproken geen dag over. Jarenlang stond ze achter de bar in de kroeg van Albert Ananias, Flap voor intimi. ‘Dat deed ik omdat ik het zo gezellig vond. De laatste jaren niet meer hoor. Ik doe elke dag met Martin wel even een rondje. Dan strijken we neer op een van de terrassen. Rodermarkt is voor mij één en al gezelligheid. We zitten midden in het centrum, het hoort er gewoon bij’, zegt Gety die betwijfelt of het haar dit jaar gaat lukken. Haar zoon heeft namelijk net de sleutels van zijn nieuwe woning gekregen en voor Gety betekent dat klussen. Maar inspanning verdient ontspanning. Zeg daar maar eens nee tegen.

Ook niet te missen onder normale omstandigheden: het college. Burgemeester Klaas Smid reikt op vrijdagmiddag altijd de ondernemersprijs uit en pakt daarna nog even een koud biertje in de VIP-tent op het jaarbeursterrein. Voor wethouder Alex Wekema is de Rodermarkt een van de hoogtepunten van het jaar. Wekema is niet vies van een feestje. Niet dat je hem nog aan de lamp ziet zwaaien, die tijd is geweest. Maar in de late uurtjes wil de bloes nog wel eens over de broek hangen. De wethouders Kosters, Westendorp en Ipema treffen we altijd, zichtbaar genietend, op woensdagmiddag bij de kortebaandraverijen in de VIP-tent van de volksvermakers. Het zal dit jaar allemaal anders zijn. En begrijpelijk. De coronatoestanden maken het ingewikkelder voor de Noordenvelder politiek. Maar laten we er, ondanks de beperkte mogelijkheden, toch een leuk feestje van maken!